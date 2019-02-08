Başkasının çocuğunu doğurmak ve büyütmeye mecbur olmak

Bir odada beş kişi yaşıyorlardı ve dışarıya çıkmalarına izin verilmiyordu.

Taşıyıcı 32 diğer anne ile birlikte hamile kalan Thida Phnom Penh'in lüks bir mahallesinde bir villaya yerleştirildi.

Thida 2017 yılı sonunda Çinli bir çiftin döllenmiş yumurtası rahmine yerleştirilip hamile kaldığında aslında taşıyıcı annelik bir yıldır yasaklanmıştı.

İşte taşıyıcı anne arayan bir acentanın temsilcisi köye geldiğinde bunları düşünerek hemen adını yazdırdı ve kabul edildi. Bunun yasadışı olduğunu bilmiyordu.

Phnom Penh'e yakın bir köyde tamirci kocasıyla yaşayan yirmili yaşlarındaki Thida fakirlik yüzünden çocuk sahibi olamıyordu. Fakat bir yabancıya taşıyıcı annelik yaparsa alacağı 10 bin dolar ile geleceği kurtulabilir, kendi çocuklarını doğurabilirdi.

Fakat başta bu kararı vermesine sebep olan ekonomik durumları hala büyük bir sorun. Kocasının aylık 250 dolarlık geliri çocukla birlikte geçimlerine yeterli değil. Tabi çocuğu Çinli çifte vermedikleri için vaadedilen 10 bin doları da unutmaları gerekiyor.

Tercih şansı olmamasına rağmen Thida şikayetçi değil. Doğurduğu çocuğu çok sevdiğini ve genetik olarak hiç bir bağı olmamasına rağmen kendi oğlu olarak kabul ettiğini söylüyor. Kocası ve kayınvalidesi de çocuğu çok sevmişler.

Ama serbest bırakılmadan önce kadınlara doğurdukları çocukları 18 yaşına kadar kendilerinin büyütmesinin gerektiği yoksa 20 yıl hapis yatacakları söylendi.

Aralık ayında beklenmedik bir şekilde Thida ve diğer annelerin bebekleriyle evlerine gitmesine izin verildi.

O hengamede telefon numarasını da alamamış.

Thida, "Oğlunu kucağına aldı ve ciğeri parçalanıyormuş gibi ağladı. Ona çok acıdım" diyor.

Doğumdan üç gün sonra bebeğin Çinli anne ve babası geldi. Thida camdan görüyordu. Baba gardiyana rüşvet verip koğuşa girebildi.

Ondan önce doğum yapan on civarında kadınla birlikte büyük bir odada kalıyordu. Çocuklar için hamaklar asılmıştı.

Neth'e baştan taşıyıcı annelik için 500 dolar kapora verilmiş ama bu para suyunu çekmek üzere.

Tıpkı Thida gibi Sok ve Neth de şimdi büyük ekonomik sıkıntı içinde.

Taşıdığı çocuğun biyolojik anne babasının kim olduğunu bilmiyor.

Thida ile hemen hemen aynı zamanda hamileliğinin ileri bir aşamasında eve geri gönderilmiş.

İşte bu yoksulluk yüzünden Neth de taşıyıcı anne olmayı kabul etmiş.

Kocası Sok ile biri 6 biri 2 yaşındaki iki kızları ile kaldıkları bambudan evde 12 akrabaları daha yaşıyor.

Phnom Penh'e saatlerce mesafede Mekong nehri üzerindeki bir köyde yaşayan Neth de evine geri gönderilen taşıyıcı annelerden.

Bir olasılık da Çinli anne babanın çocuk 18 yaşına gelmeden Thida'nın izini bulup gelmeleri. Thida "ziyaret edebilirler ama onu benden alamazlar" diyor.

Thida elinden geleni yapıp çocuğu en azından 18 yaşına getireceğini, ondan sonra çocuğun biyolojik anne babasını arayıp aramayacağına kendisinin karar verebileceğini söylüyor.

Neth yaşadıklarından o kadar korkmuş ki doğuracağı çocuğun biyolojik anne babasını tanımak istemiyor hatta onların herhangi bir yardım teklifini bile kabul etmeyeceğini söylüyor.

BİR SEKTÖR OLARAK TAŞIYICILIK

Ticari bir alan olarak taşıyıcılık özellikle de 2015'te Tayland ve Hindistan daha sonra 2016'da Nepal'de yasaklandığından bu yana Kamboçya'da çok yaygınlaştı.

Bu bir de Çin'de tek çocuk politikasının yumuşatılmasına da rastlayınca talep iyice yükseldi.

Birden çok sayıda Çinli çift ikinci bir çocuk sahibi olmaya hak kazandı ama bunların bir kısmının artık yaşlarının ilerlemesi nedeniyle çocuk sahibi olmaları güçleşmişti.

Şenju Jongtai doğurganlık ve taşıyıcılık acentasının genel müdürü Liang Bo buna karşılık bu çiftlerin kendileri için taşıyıcı anne tutmaya yetecek bir ekonomik güce sahip olduklarını anlatıyor.

Fakat, Çin'de taşıyıcılık yasak olduğundan bu konuda aracı olan acentalar Kamboçya'ya odaklanmış.

Kamboçya da taşıyıcılığı yasakladığında Liang Bo bu ülkeden taşıyıcı bulmayı bırakmış. Şimdi müşterilerine ucuz seçenekler yerine ABD ya da Ukrayna'dan taşıyıcı bulmalarını tavsiye ediyormuş.