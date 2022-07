Baskı Sanatları mezunları ne iş yapar? Baskı Sanatları bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Baskı Sanatları bir lisans bölümüdür. Yalnızca Güzel Sanatlar Fakültesi kapsamında eğitim vermekte olup bu eğitime katılma hakkı özel yetenek ve TYT sınavı ile belirlenir. Özel yetenek sınavı ,her fakülte için farklı zamanlarda bulunur. Ne zaman olduğu hakkında bilgi almak için üniversitelerin internet sitelerinden bakılır. Öğrencilerini bu sınava göre kabul eden üniversiteler, bu özel sınav ile öğrencilerinin yetenek düzeylerini görmek ister. Özel yetenek sınavı, 2 ya da 3 aşamadan oluşur. Bu aşamalar sırasıyla: Öğrencilerin ölçme, görme ve karayıp kağıda oranlı bir şekilde aktarmasını başarabildiğini görülebileceği ve öğrenciye canlı model veya natürmordun sorulacağı aşama olan desen,öğrencinin yaratıcılığı, düşünüleni kağıda aktarılabilmesi ve ne kadar profesyonel olduğu görülen imgesel aşaması ve öğrencinin genel kültür, düşünce yapısı ve daha önceden çizdiği resimler hocalar tarafından kontrol edilip belirli bir puan verilen mülakattır. Bu sınav, öğrencinin yeteneklerini kapsamlı olarak gösterme ihtimalini anlamayı sağlar. TYT sınavında barajın kalkması ile birlikte sanılanın aksine her güzel sanatlar bölümü gibi baskı sanatları bölümü de bu durumdan etkilenmez. Her üniversite, kendine göre taban puanı belirleme hakkına sahiptir. Bu yüzden TYT sınavından alınan taban puanına göre öğrenciler, üniversitelere tercih yapılıp özel yetenek sınavına girilmeye hak kazanır. Bu bölümü okuyup bitiren insanların birçok çalışma yeri ve imkanı bulunur.

Baskı Sanatları Bölümü Nedir?

Baskı Sanatları, baskı konusunda hevesli ve insanların gelişen teknoloji ile birlikte akademik olarak ilgili olan öğrencilerin ders gördüğü bölümdür. Her insanın göremeyeceği şekilde görebilen, her insanın kuramayacağı hayalleri kurabilen özgün insanları bünyesinde bulunduran, görsel olarak içerikleri vurgulayan baskı sanatları; ürünlerin göze hitap etmesini, insanların ufkunun genişlemesini ve görselliğin öne çıkmasını amaçlar.

Baskı Sanatları Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Lisans bölümlerinden biri olan Baskı Sanatları, 4 yıllık eğitim sürecini kapsar. 4 yıllık bölüm içerisinde kapsamlı dersleri barındırır. Bölümden mezun olmak için yaratıcılık ve yetenek gerektirdiği gibi içerdiği Baskı Sanatı Bölümü Dersleri de tamamlanmalıdır. Bu dersleri tamamlayan öğrenciler “Baskı Sanatları Bölümü Lisans Diploması” almaya hak kazanır. Bu diplomayı alan mezunlar "Baskı Sanatçısı" olarak da bilinir. Diplomaya ulaşmak için tamamlanması gereken Baskı Sanatları bölümü dersleri aşağıda verilmiştir:

Temel Baskıresim Eğitimi

Mitoloji ve İkonografi

Kağıt Üretimi ve Yöntemleri

Artistik Perspektif

Özgün Baskı ve Desen

Elek Baskı Teknikleri,

Modernizm ve Postmodernizm

Dijital Baskı Teknikleri

Serigrafi

Endüstriyel Baskı Teknikleri

Litografi

Gravir

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Baskı Sanatları Mezunları Ne İş Yapar?

Baskı Sanatları mezunlarının asıl işi, özgün ve günümüze uygun görseller üreterek iletişime ön ayak olmaktır. Ufuk açıcı görsellerin üretilmesi, gelişen ve değişen teknolojinin ve ürünlerinin değişmesiyle ortaya çıkan ürünlerin yardımı ile gerçekleşir. Her geçen gün değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte hızla değer kazanan Baskı Sanatları bölümünün ileride çok daha fazla iş imkanı bulunacağı düşünülür. Geleceğin mesleklerinden biri olacağı düşünülen bu bölüm ilgili kişiler için keyifle okunacak bölümlerden birisidir.

Baskı Sanatları mezunları iş imkanları oldukça fazladır. Yurt içinde imkanı olduğu kadar yurt dışında da iş imkanları vardır. Mezunların yurt dışında kariyerlerini devam ettirebilmeleri için bazı geçerlilikler bulunur. Bazı üniversitelerin diplomaları yurt dışında da onaylıyken bazıları sadece ülkesi kapsamında geçerlidir. Diplomanın dışında yurt dışında çalışma izni alınması, yabancı dile hakim olunması ve yurt dışında çalışmak için gerekli işlemlerin tamamlanması gerekir. Gerekli olan durumlardan birisi de yurt dışında geçerli bir diplomaya sahip olmaktır.

Baskı Sanatları Mezunları Nerelerde Çalışır?

Baskı sanatçıları, Baskı Sanatları bölümünden mezun olduktan sonra birçok farklı alanda iş imkanına sahip olur. Baskı Sanatları mezunlarının özel sektörde iş olanakları oldukça fazladır. Çoğu mezunun bu sektörü seçerek kariyerlerine devam ettiği söylenebilir. Ayrıca bireysel olarak mesleğini sürdürme imkanları da bulunur. "serbest sanatçı" adıyla yol alabilirler. Bu durumda kariyerde gelişebilmek için sanatçılar, kişisel eserlerini üretip, kitlelerin beğenisine sunar. Sadece bu alanla sınırlı kalmayan baskı sanatları mezunu olan insanlar ofis, şirket, otel, restoran, hastane ve benzeri özel alanlarda sanat danışmanı olarak, kamu alanlarında okullarda öğretmen ve üniversitelerde akademisyen unvanlarında da mesleklerini sürdürürler.

Baskı Sanatları mezunlarının kamuda iş olanakları bulunur. Mezunlar KPSS sınavına girerek atanma taban puanlarına göre devlete atanma hakkı kazanır. Baskı Sanatı bölümünün nereye, kadro olarak kaç kişi atandığı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.