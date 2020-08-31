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Başpehlivan Ali Gürbüz’den Kırkpınarla ilgili açıklama geldi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 31.08.2020 19:19 | Son Güncelleme

Kırkpınar’ın son Başpehlivanı Ali Gürbüz, Tarihi Kırkpınar Güreşleri için sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yaşanan belirsizliğin giderilmesi ve güreşlerin başlamasının gerektiğini söyleyen Gürbüz, “Bu durum Kırkpınar’ın şanlı tarihine ihanettir” dedi.

Başpehlivan Ali Gürbüz’den Kırkpınarla ilgili açıklama geldi

658 yıllık Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde yaşanan belirsizlik nedeniyle Başpehlivan Ali Gürbüz, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ali Gürbüz’ün ifadeleri şu şekilde:

“Bu zorlu korona virüs sürecinde sessizliğimi korudum, antrenmanlarıma konsantre oldum. Çünkü Kırkpınar’ın kesin yapılacağından emindim. İlk önce 5 Haziran’da açıklayacağız dediler, bir sonuç çıkmadı. Neyse 3 Temmuz’a attılar, ‘hadi 3 Temmuz’a kadar da kendimizi sıkalım, tam gaz çalışalım’ dedik ama maalesef büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Biz tam 10 aydır antrenman yapıyoruz. Bir sporcunun kendisini 10 ay koruması, formda tutması kolay mı? Daha ne kadar süre vücutlarımızı ve psikolojimizi hazır tutabiliriz, böylesi önümüzü görmediğimiz bir belirsizliğin içinde. Yapacaksanız Kırkpınar’ın tarihini belirleyin yapın, eğer yapmayacaksanız da bunu açıklayın. Yani artık bir açıklama bekliyoruz. Sezondan zaten geçtik, para kazanmaktan da geçtik, biz pehlivanlar ecdad yadigarı Ata sporumuzu icra etmek, er meydanlarında kan, ter döküp yiğitçe güreşmek istiyoruz. 658 yıllık bir gelenek, UNESCO tarafından dünya tarih mirası listesine alınmış dünyanın en eski spor organizasyonunu nasıl gerçekleştiremeyiz, aklım almıyor.

Kırkpınar geçmişte savaşlarda, salgınlarda, darbelerde, her şartta yapılmış, şimdi plajlar, AVM’ler, çarşılar, dükkanlar açık, oteller açık, toplu ulaşım araçları çalışıyor, futbol maçları oynanıyor, Harbiye’de konserler veriliyor, Gazi Koşusu koşuluyor, Formula 1’in seyircili şekilde yapılması düşünülüyor, televizyonlar binlerce insanı toplayıp program yapıyor, açılışlar, toplantılar, konferanslar, her şey yapılıyor. Türkiye’de hemen hemen her sektör normale dönmeye başladı, hayat normale dönüyor, biz daha neyi bekliyoruz?

Bizim en önemli tarihi dokumuzu, en önemli geleneğimizi, bu ülkenin bu milletin ruhu olan 658 yıllık geleneğimizi, hayat bu kadar normale dönmüşken, her şey yapılıyorken, yapmamamız çok üzücü bir durum ve koca şanlı Kırkpınar tarihine ihanettir. Kırkpınar’ın yapılması için yöneticilerimizin, en alttan en tepeye kadar devlet yetkililerimizin taşın altına elini sokması lazım. Önlemler alınarak bir şekilde Kırkpınarımızı yapmamız gerekli. İnşallah 2020 yılı Tarihi Kırkpınar Güreşleri olur da, er meydanlarını pehlivansız bırakmamış oluruz.”

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