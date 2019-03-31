Başrol oyuncuları Yaralı Kuşlar'ı anlattı! Yaralı Kuşlar dizisi konusu nedir, oyuncular kimler? İşte 1. bölüm fragmanı

Kanal D’nin yeni günlük dizisi “Yaralı Kuşlar” 1 Nisan Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da izleyicisi ile buluşacak. Yıllar önce ailesinden koparılmış ve bambaşka bir yaşama mecbur bırakılmış küçük Ömer’in (Emre Mete Sönmez), ablası bildiği Meryem’le (Gizem Arıkan) hayata tutunma çabasını konu alan dizinin yapımcılığını İnci Gülen Oarr, senaryo danışmanlığını Mehmet Uyar yönetmenliğini ise Cem Tabak üstleniyor.

Başrollerinde, Gizem Arıkan, Emre Mete Sönmez, Ali Yasin Özegemen, Ayşen İnci, Özgür Özberk, Elif Erol, Utku Çorbacı ve Cemre Melis Çınar’ın olduğu Yaralı Kuşlar pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D'de.

GİZEM ARIKAN: 'BU SET BANA OKUL OLDU'

Ekrana gelmek için gün sayan dizide Meryem karakterine hayat veren Gizem Arıkan Yaralı Kuşlar için şunları söyledi:

“Kariyerim için çok güzel bir işe adım attığımı düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. Yaralı Kuşlar'ın bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel bir senaryoya ortak olduk. İçimizden bir hikaye, herkesin kendinden bir parça bulabileceği sıcak samimi bir yapım. Burası bana ciddi anlamda okul gibi oldu. İşini çok iyi yapan bir ekiple çalışıyoruz. Yönetmenlerimiz başta olmak üzere bütün ekip gerçekten çok yardımcı oluyor. Kamera arkasında da ciddi anlamda bir emek var. Meryem'in hikayesine ortak olan bütün güzel yürekli ekibimize teşekkür ediyorum. En çok da hayatına girdiğim Meryem'e, bana çok güzel duygular hissettirdiği için çok teşekkür ediyorum. Umarım bizi izleyenler de beğenirler. Güzel enerjimiz onlara da geçsin.”