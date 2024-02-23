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    4. Başrollerini Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in paylaştığı 'Kül' filminden ikinci hafta rekoru! Dili İngilizce Olmayan Filmler listesinde 2. sıradaki yerini aldı

    Başrollerini Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in paylaştığı 'Kül' filminden ikinci hafta rekoru! Dili İngilizce Olmayan Filmler listesinde 2. sıradaki yerini aldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.02.2024 15:25
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    Başrollerini Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in paylaştığı 'Kül' filmi Netflix'te 9 Şubat hayranlarıyla buluştu. Film ikinci haftasında 6.4 milyon görüntülenme ile Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Filmler listesinde 2. sıradaki yerini aldı.

    Yönetmen koltuğunda Erdem Tepegöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Erdi Işık'ın yazdığı 'Kül' filmi 9 Şubat'ta vizyona girmişti. Sosyal medyada büyük bir ses getiren film yayındaki ikinci haftasını yeni bir rekorla kapattı. Kül filmi, 6.4 milyon görüntülenme ile Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Filmler listesinde 2. sıraya yerleşti.

    kapak 88

    Kül, gizemli bir marangoza aşık olmasıyla kendisini türlü çatışmaların içinde bulan zengin ve evli bir kadının hayatına odaklanıyor. Evli varlıklı bir kadının hayatı, basılmamış bir romanı okumaya başlamasıyla bambaşka bir hal alır. Romanın sahibinin peşine düşen kadın, kendisini tehlikeli bir yasak aşkın içerisinde bulur.

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    Anahtar Kelimeler:
    Alperen Duymaz Funda Eryiğit kül
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