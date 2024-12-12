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Başrollerini Haldun Dormen ve Erkan Petekkaya'nın üstlendiği 'Hain' filminin galası yapıldı! Vizyon için sayılı saatler kaldı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.12.2024 17:50
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Yılın iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen “Hain”, 13 Aralık Cuma günü sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin galası usta oyuncuların katılımlarıyla gerçekleşti. “Hain”, ihanetin gölgesinde, adaletin ve sadakatin sınandığı bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyor.

Başrollerini Haldun Dormen ve Erkan Petekkaya'nın üstlendiği 'Hain' filminin galası yapıldı! Vizyon için sayılı saatler kaldı

Haldun Dormen ve Erkan Petekkaya'nın başrollerini üstlendiği "Hain" filmi için geri sayım başladı. Vizyona gelmesine sayılı saatler kalan filmin oyuncu kadrosunda Mustafa Alabora, Yurdaer Okur, Meltem Beydilli, Ali Düşenkalkar, Itır Esen ve Zeynep Şarlıgil gibi isimler yer alıyor. Film, aksiyon dolu sahneleri ve izleyiciyi düşündüren derin mesajlarıyla dikkat çekiyor.

"ÇOK ÖZEL BİR PROJEYE İMZA ATTIK"

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Haldun Dormen ile filmde oynamasından dolayı heyecanını dile getiren oyuncu Erkan Petekkaya, “Senaryosu çok özel bir film seyircileri bekliyor. Süper bir oyuncu kadrosuna sahip bir film. Benim için en özeli Haldun Dormen ile çalışmak. Hafızama kazınan bir çalışma oldu. Çekimlerde çok heyecanlandım. İnsan ustasının karşısında oynarken heyecanlanıyor. Çok güzel bir projeye imza atıldı. Cuma günü vizyona girecek. Beklerken tabii ki heyecanlanıyorum. Güzel bir çalışma yaptık çok fazla insanın izlemesini umut ediyorum. Fakat sinemaya ilgi biraz azaldı. Dilerim seyirciyi sinemalara toplayabiliriz. Umarım sinema sektörü eski günlerine döner” dedi.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Filmin vizyona girmesini sabırsızlıkla beklediğini belirten oyuncu Haldun Dormen, “Ben uzun zamandır sinema filmi yapmadığım için çok heyecanlıyım. Çok güzel ve iyi insanlarla beraber çalıştık. Çok güzel bir film oldu. Çok iyi bir kadromuz var, bu filmin kötü olması imkansız. Cuma gününü sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erkan Petekkaya Haldun Dormen
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