Bir gören bir daha baktı! Arabasından inip yolun ortasında kavga etmeye başladı... Düştü kalktı bir an bile pes etmedi

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Guangdong eyaletinde yol ortasında aniden arabasını durdurup inen adam kobra türündeki yılanı kuyruğundan ve gövdesinden yakalamaya çalışarak yolun dışına atmaya çalıştı.

Yılan adamın tüm çabasına ters tepki gösterdi ve adamı düşürdü. Yere düşen adam yılanı uzaklaştırma girişimine hiçbir şey olmamış gibi devam etti.

Yılan daha sonra boynunun her iki tarafındaki kaburgalarını ve kaslarını açarak adama saldırdı. Adam yeniden yere düşmesine rağmen kalktı ve yılanı yolun dışına atmaya çalışmayı sürdürdü. Sonunda adam yılanı uzaklaştırmayı başararak aracına geri döndü.