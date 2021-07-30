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  4. Başsavcılık açıkladı! Polatlı'daki yangında şüphelinin terör bağlantısı var mı?

Başsavcılık açıkladı! Polatlı'daki yangında şüphelinin terör bağlantısı var mı?

30.07.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlı 58. Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarındaki yangına ilişkin gözaltına alınan şüphelinin, terör örgütü bağlantısına yönelik herhangi bir delil elde edilemediğini bildirdi.

Başsavcılık açıkladı! Polatlı'daki yangında şüphelinin terör bağlantısı var mı?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, önceki gün çıkan Polatlı'daki yangına ilişkin Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Gözaltına alınan bir şüphelinin daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için gerekli inceleme ve tetkik işlemleri yapılmaktadır. Öte yandan şüpheli hakkında terör örgütü bağlantısı olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilememiştir." ifadelerine yer verildi.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara
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