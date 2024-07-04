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  4. Bataklıkta tuhaf görüntüler: Jandarmadan kaçmaya çalışan firarin planı suya düştü

Bataklıkta tuhaf görüntüler: Jandarmadan kaçmaya çalışan firarin planı suya düştü

04.07.2024 08:44
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Antalya'da hapis cezası bulunan firari kaçmaya çalışırken akılalmaz görüntüler meydana geldi. Evin camından atlayan şahıs bataklık derede kendini korumaya almaya çalıştı ancak işler beklediği gibi gitmedi. "Kendimi öldürürüm, yine çıkmam" diyen şahıs çok geçmeden bataklıktan çıkarılıp cezaevine gönderildi. O anlarda kameraya ilginç görüntüler yansıdı.

Bataklıkta tuhaf görüntüler: Jandarmadan kaçmaya çalışan firarin planı suya düştü

Jandarmadan kaçmak için bataklığa saklandı, yine de kaçamadı! Hakkında kesinleşmiş cezası bulunan firari, vatandaşların 'Çık' ısrarına "2 tane cezam ve 40 sene" diye cevap verdi.

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15 YIL HAPİS CEZASI VARDI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı (JASAT) Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında hırsızlık ve uyuşturucu imal ve ticaretinden arama kaydı bulunan M.K. isimli şahsın kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

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BATAKLIKTA İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ

Şüpheli, ikamet ettiği evin penceresinden kaçarak bataklık dere içerisinde saklandığı esnada JASAT ekiplerince yakalandı. Şahıs adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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"2 CEZAM VAR DAYI, 40 SENE"

Bataklık içindeyken yakalanan ve çıkmamakta direnen firari, vatandaşların çıkmasını istemesi üzerine "2 tane cezam var dayı, 40 sene diye" cevap verdi.

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"KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM, YİNE ÇIKMAM" DEDİ AMA...

Firarinin "Kendimi öldürürüm, yine çıkmam" sözleri duyulurken, kısa bir süre sonra gözaltına alındı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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antalya bataklık firari jandarma
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