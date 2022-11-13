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Batman’da aileler arasında silahlı kavga! Ortalık savaş alnına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

13.11.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da, İkiztepe köyünde akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. İşte olayın detayları...

Batman’da aileler arasında silahlı kavga! Ortalık savaş alnına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Batman’a bağlı İkiztepe köyünde meydana geldi. Akraba olan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Silahlı olayda, 3’ü ağır 7 kişi de yaralandı.

Durumun 112 Acil Sağlık Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak kentteki hastaneleri sevklerini sağladı.

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Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Şirin Akın, Asker Akın ve Sadık Akın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 yaralının tedavisi devam ediyor.

Güvenlik güçleri olay yerinden güvenlik önlemlerini aldı, olayla ilgili incelemeler sürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Batman silahlı kavga

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