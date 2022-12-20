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'Bay Doğru'yu bulmak için kolları sıvadı! Tek bir kriteri var...

20.12.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Discovery+'da 'Written In The Stars' isimli, en iyi astrologların lüks bir Yunan malikanesinde astorlojik haritaları referans alarak çiftleri eşleştirdiğini flört programında yer alacak 12 yarışmacıdan biri olan 34 yaşındaki Kelly Rian Sanson, açıklamalarıyla gündem oldu.

'Bay Doğru'yu bulmak için kolları sıvadı! Tek bir kriteri var...

Üç yıldır bekar olduğunu ve doğru kişiyi bulmak için mücadele etmekten yorulduğunu dile getiren Kelly, şimdi sadece burcuna uyan erkeklere yatırım yaparak flört yöntemlerini değiştirmeye karar verdiğini açıkladı. Bay Doğru'yu bulmak için kolları sıvadığını duyuran bekar güzel, yeni partnerini bulmak için oldukça heyecanlı olduğunu dile getirdi.

''HİÇBİRİ İŞE YARAMADI''

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Programdan önce söyledikleriyle dikkat çeken genç kadın geçmiş ilişkilerini de anlattı. "Aldatıldım. İlk aşkımdı, bu yüzden kötü bitmesi beni çok etkiledi. Yaptığım komik seçimlere dayanarak aşk hayatımı sorguluyorum. Açıkçası hiçbir zaman işe yaramadı, bu yüzden bekardım." diye konuştu.

O KİŞİYİ BULMAK İSTİYOR

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Şimdi derin bir bağlantı arayışında olduğunu dile getiren Kelly, "Artık boşa harcayacak vaktim yok, zaman geçiyor ve ben anlamsız ilişkilerle zaman kaybetmek istemiyorum. Gerçekten o kişiyi bulmak istiyorum." dedi.

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