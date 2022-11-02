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İnternette evli erkeklerle konuşarak 20 bin dolar kazandı! ''Düşündüğünüz gibi değil''

02.11.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

42 yaşındaki yetişkin içerik üreticisi Lana May, aynı zamanda danışmanlık vererek yaşam koçluğu yapıyor. Evli erkeklere danışmanlık vererek on binlerce dolar kazandığını açıklayan May, durumun insanların düşündüğü gibi olmadığını söyleyerek dikkatleri üzerine çekti ve merak uyandırdı.

İnternette evli erkeklerle konuşarak 20 bin dolar kazandı! ''Düşündüğünüz gibi değil''

Bekar bir anne olan Lana May, yetişkin içerik platfromlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip. Aynı zamanda birçok insana danışmanlık veren May, evlilik koçluğu hizmetine bu yılın başlarında Skype veya Zoom üzerinden gerçekleştirilen seanslarla başladı. Birçok insan bunun daha etik dışı bir durum olduğunu düşünse de May aksini iddia etti.

EVLİLİKLERİNİ KURTARIYOR

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Evliliklerinde aradıkları yakınlığı bulamayan ya da kaybeden erkeklere, ilişkilerini ve kendilerini geliştirmek için koçluk yapan May, sanılanın aksine verdiği hizmetle son altı ayda yarım düzine evliliği kurtardığını iddia etti.

''BİR YANLIŞLIK YOK''

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Danışanlarının kendisine OnlyFans üzerinden ulaştıklarını söyleyen May, güzel görünümüyle dikkat çekmesinde ve insanların bu yolla aradıkları yardıma ulaşmalarında bir sakınca görmediğini söyledi. Yaptığı görüşmeler yalnızca danışanlarını geliştirmeye yönelik olduğu ve asla bir ilişkiye dönüşmediği için bu durumda bir yanlışlık görmüyor.

AMACI ÇALMAK DEĞİL YARDIM ETMEK

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Amacının erkekleri eşlerinden çalmak değil onlara yardım etmek olduğunu söyleyen kadın, ilişki koçluğu, cinsel içerikli mesajlaşma pratikleri gibi hizmetleri için dakikası 15 dolardan başlayan 30 dakikalık seanslar ile hizmet veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
ilişki sorunları evlilik

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