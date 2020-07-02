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Bay Yanlış 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Özgür ve Ezgi'den sürpriz anlaşma! Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak?

DİZİ HABERLERİ  | 02.07.2020 00:16 | Son Güncelleme

Bay Yanlış dizisi 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerde oynadığı romantik komedi türündeki yaz dizisi Bay Yanlış'ın 3 Temmuz Cuma ekrana gelecek olan yeni bölümünde, Serdar'ı etkilemek isteyen Ezgi, Özgür'den yardım istiyor. Özgür ile Ezgi arasında yeni bir pazarlık yaşanıyor. İşte Bay Yanlış dizisi 2. bölüm fragmanı ve konusu.

Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği yaz dizisi Bay Yanlış geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Oyuncu kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Serkay Tütüncü'nn yer aldığı Bay Yanlış'ın 3 Temmuz Cuma Fox TV'de yayınlanacak 2. bölümünde Ezgi ve Özgür arasında sürpriz gelişmeler yaşanacak.

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BAY YANLIŞ 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ezgi, yaptığı hatayı telafi etmek için Serdar’la tekrar bir araya gelmek istemektedir. Cansu’dan bir buluşma daha ayarlamasını ister. Bu sefer doğru davranıp Serdar’ı etkilemeye kararlıdır.

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Bunun için de Özgür’e ihtiyacı vardır. O yüzden Özgür’ün teklifini kabul eder. Bir anlaşma yaparlar. Ezgi, bir geceliğine Özgür’ün sevgilisi gibi davranacak, karşılığında Serdar’ı etkilemek için ne yapması gerektiğini Özgür’den öğrenecektir. Fakat yaptıkları bu anlaşmanın ikisi için de farklı sonuçları olacaktır.

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BAY YANLIŞ OYUNCULARI KİMLER?

Romantik komedi türündeki dizide Can Yaman ve Özge Gürel ile birlikte Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi oyuncular da rol alıyor.

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BAY YANLIŞ GENEL KONUSU NEDİR?

Bay Yanlış dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir.

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Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır.

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Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

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