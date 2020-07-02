Bay Yanlış 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Özgür ve Ezgi'den sürpriz anlaşma! Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak?

Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği yaz dizisi Bay Yanlış geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Oyuncu kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Serkay Tütüncü'nn yer aldığı Bay Yanlış'ın 3 Temmuz Cuma Fox TV'de yayınlanacak 2. bölümünde Ezgi ve Özgür arasında sürpriz gelişmeler yaşanacak.

BAY YANLIŞ 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ezgi, yaptığı hatayı telafi etmek için Serdar’la tekrar bir araya gelmek istemektedir. Cansu’dan bir buluşma daha ayarlamasını ister. Bu sefer doğru davranıp Serdar’ı etkilemeye kararlıdır.

Bunun için de Özgür’e ihtiyacı vardır. O yüzden Özgür’ün teklifini kabul eder. Bir anlaşma yaparlar. Ezgi, bir geceliğine Özgür’ün sevgilisi gibi davranacak, karşılığında Serdar’ı etkilemek için ne yapması gerektiğini Özgür’den öğrenecektir. Fakat yaptıkları bu anlaşmanın ikisi için de farklı sonuçları olacaktır.

BAY YANLIŞ OYUNCULARI KİMLER?

Romantik komedi türündeki dizide Can Yaman ve Özge Gürel ile birlikte Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi oyuncular da rol alıyor.