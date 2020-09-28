Bay Yanlış dizisinin çekimleri sona erdi! Yapımcı Faruk Turgut'tan veda mesajı! Bay Yanlış final bölümü ne zaman?

Fox TV'de yaz başında yayınlanmaya başlayan Bay Yanlış dizisi için yeni sezonda reytinglerde yaşadığı düşüş nedeniyle final kararı alındı. Bay Yanlış dizisi 2 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek olan 14. bölümüyle final yapacak.

Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Aslı ve Banu Zengin'in senaryosunu yazdığı, başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Bay Yanlış dizisi son defa sete çıktı. Dizinin yapımcısı olan Gold Film'in patronu Faruk Turgut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bay Yanlış ekibi bugün son iş gününü tamamladı. Bizle birlikte 5 aydır emek veren set çalışanlarına, oyunculara, senaristimize, yönetmenimize, kanalımıza ve tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bay yanlış Ekibi bu gün son iş günü tamamladı.

Bize İnan bizle birlikte 5 aydır emek veren set çalışanlarına,oyunculara,senaristimize,yöetmenimize,kanalımıza ve tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum. — FARUK TURGUT (@FARKTRGT) September 28, 2020



