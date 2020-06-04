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Bay Yanlış'ın oyuncuları Can Yaman ve Özge Gürel'den ilk pozlar!

DİZİ HABERLERİ  | 04.06.2020 16:29 | Son Güncelleme

Senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in yazdığı, başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel'in yer aldığı 'Bay Yanlış'tan ilk kareler geldi. Fotoğrafların ardından ünlü oyuncular sosyal medyada gündem oldu.

Bay Yanlış'ın oyuncuları Can Yaman ve Özge Gürel'den ilk pozlar!

2017 yılında 'Dolunay' adlı dizide rol alan Özge Gürel ve Can Yaman, yıllar sonra bu kez 'Bay Yanlış' dizisi için bir araya geldi.

Çekimleri İstanbul’da başlayan ve başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel’in paylaştığı romantik komedi türündeki dizide ikiliye; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor.

BAY YANLIŞ'IN KONUSU

Çok yakında FOX izleyicisiyle buluşacak olan “Bay Yanlış” dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır.

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Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak? Bütün bunların cevabı önümüzdeki haftalarda yanıt bulacak.

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