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Bayat ekmek pizzası tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tıpkı büyüklerimizden öğrendiğimiz gibi ekmek israf etmek istemiyoruz. Bayatlayan ekmekleri doğru bir şekilde değerlendirmenin yolu onlardan yeni tarifler üretmek. Bayat ekmek pizzası da ekmeklerin dönüştüğü en özel lezzet! Peki, bayat ekmek pizzası nasıl yapılır?

Bayat ekmek pizzası tarifi

Bayat ekmek ile hazırlanan pizzanın tadına doyum olmuyor. Hem israfı önleyip hem de lezzetli bir yemek hazırlıyoruz. Bu pizzaya kimse hayır diyemeyecek sevgili okur! İşte bayat ekmek pizzası tarifi ve yapılışı...

MALZEMELER

Bir adet bayat ekmek
2 adet yumurta
4 yemek kaşığı sıvı yağ
Bir çay bardağı süt
1/2 paket kabartma tozu
Tuz

Üzeri için:
Domates
Yeşil biber
Rendelenmiş kaşar peyniri
Zeytin
Sosis
Ketçap

YAPILIŞI

Ekmeği küçük küçük dilimleyin ve bir kaba koyun.
Üzerine yumurtaları kırın.
Sütü, sıvı yağı, kabartma tozunu ve tuzu ekleyin.
Tüm malzemeleri harmanlayın.
Tepsiye yağlı kağıdı serin.
Üzerine ekmek karışımını koyun.
Ekmek karışımının üzerine ketçabı gezdirin.
Pizzanın üzeri için kullanacağınız malzemeleri dilediğiniz gibi yerleştirin.
Ancak bu aşamada kaşar peynirini kullanmayın.
Hazırladığınız pizzayı önceden ısıtılmış 180 derece fırında malzemeler kızarana kadar pişirin.
Malzemeler kızarınca fırından alın ve kaşar peynirini ekleyin, fırına geri verin.
Kaşar peyniri tamamen eriyince pizzayı fırından alabilirsiniz.
Afiyet olsun...

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