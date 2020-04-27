Bayat ekmek ile hazırlanan pizzanın tadına doyum olmuyor. Hem israfı önleyip hem de lezzetli bir yemek hazırlıyoruz. Bu pizzaya kimse hayır diyemeyecek sevgili okur! İşte bayat ekmek pizzası tarifi ve yapılışı...

MALZEMELER

Bir adet bayat ekmek

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir çay bardağı süt

1/2 paket kabartma tozu

Tuz

Üzeri için:

Domates

Yeşil biber

Rendelenmiş kaşar peyniri

Zeytin

Sosis

Ketçap

YAPILIŞI

Ekmeği küçük küçük dilimleyin ve bir kaba koyun.

Üzerine yumurtaları kırın.

Sütü, sıvı yağı, kabartma tozunu ve tuzu ekleyin.

Tüm malzemeleri harmanlayın.

Tepsiye yağlı kağıdı serin.

Üzerine ekmek karışımını koyun.

Ekmek karışımının üzerine ketçabı gezdirin.

Pizzanın üzeri için kullanacağınız malzemeleri dilediğiniz gibi yerleştirin.

Ancak bu aşamada kaşar peynirini kullanmayın.

Hazırladığınız pizzayı önceden ısıtılmış 180 derece fırında malzemeler kızarana kadar pişirin.

Malzemeler kızarınca fırından alın ve kaşar peynirini ekleyin, fırına geri verin.

Kaşar peyniri tamamen eriyince pizzayı fırından alabilirsiniz.

Afiyet olsun...

