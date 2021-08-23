Bayat ya da bozulmuş yumurta nasıl anlaşılır? Yumurta testi ile artık rahatça anlayabileceksiniz

Yüksek protein içeriği sayesinde yumurta pek çok öğünün yıldızıdır. Özellikle birden fazla kullanım şekli ve yemekleri birleştirici özelliğiyle yumurtayı yüzlerce çeşit yemekte görebilirsiniz. Gündelik hayatta sürekli tüketilmesine rağmen yumurta çabuk bozulan bir gıdadır. Üstelik yumurtanın bozulduğunu anlamak çoğu zaman da kolay olmaz. İşte bu yöntem sayesinde evinizde yumurtanın bozuk olduğunu hızlı bir şekilde anlayabilirsiniz.

BAYAT YUMURTA NASIL ANLAŞILIR?

Yumurtanın taze olup olmadığını anlamak için sarısının etrafındaki halkaya dikkat edin. Yumurtayı bir tabağa kırın ve etrafındaki halkanın şekli size tazeliği konusunda ipucu verecektir. Aynı zamanda bozulan yumurta, etrafa oldukça keskin bir koku yarar. Eğer bayatsa yumurtadan keskin bir kükürt kokusu çıkar.



