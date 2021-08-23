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  4. Bayat ya da bozulmuş yumurta nasıl anlaşılır? Yumurta testi ile artık rahatça anlayabileceksiniz

Bayat ya da bozulmuş yumurta nasıl anlaşılır? Yumurta testi ile artık rahatça anlayabileceksiniz

23.08.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Protein bakımından oldukça zengin olan yumurta mutfağın vazgeçilmez ürünlerinden bir tanesidir. Hemen hemen herkes ilk mutfak deneyiminde yumurta pişirmeyi tercih etmiştir. Pratik ve besleyici olması aynı zamanda tokluk hissi vermesi nedeniyle yumurta kahvaltıların da bir numarasıdır. Tüketilen yumurtanın taze olup olmadığını nasıl anlarız? İşte evinizde yapabileceğiniz yumurta testi detayları...

Bayat ya da bozulmuş yumurta nasıl anlaşılır? Yumurta testi ile artık rahatça anlayabileceksiniz

Yüksek protein içeriği sayesinde yumurta pek çok öğünün yıldızıdır. Özellikle birden fazla kullanım şekli ve yemekleri birleştirici özelliğiyle yumurtayı yüzlerce çeşit yemekte görebilirsiniz. Gündelik hayatta sürekli tüketilmesine rağmen yumurta çabuk bozulan bir gıdadır. Üstelik yumurtanın bozulduğunu anlamak çoğu zaman da kolay olmaz. İşte bu yöntem sayesinde evinizde yumurtanın bozuk olduğunu hızlı bir şekilde anlayabilirsiniz.

BAYAT YUMURTA NASIL ANLAŞILIR?

KAPAK YUMURTA

Yumurtanın taze olup olmadığını anlamak için sarısının etrafındaki halkaya dikkat edin. Yumurtayı bir tabağa kırın ve etrafındaki halkanın şekli size tazeliği konusunda ipucu verecektir. Aynı zamanda bozulan yumurta, etrafa oldukça keskin bir koku yarar. Eğer bayatsa yumurtadan keskin bir kükürt kokusu çıkar.

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