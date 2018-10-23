MAGAZİN

Bayhan yeni imajıyla ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.10.2018 16:21 | Son Güncelleme

‘Türküleri sevdiren’ adam olarak ünlenen Abdullah Polatcı, geçirdiği böbrek ameliyatı sonrasında konser verdi. Kendisini izlemeye gelen Bayhan'ı sahneye çıkararak bir sürprize imza attı.

Bayhan yeni imajıyla ortaya çıktı

Konserden iki gün önce böbrek taşı ameliyatı olan Polatcı, doktorunu dinlemeyerek hasta haliyle sahne aldı. Bostancı Keyifli Sahne’deki konserini iptal etmeyen Polatcı, performansı ile büyük takdir topladı. Hastalığına rağmen 3 saate yakın bir süre sahnede kalan ünlü türkücü, sevenlerine unutamayacakları bir konser yaşattı.

MÜJDEYİ VERDİ

Popstar yarışmasındaki performansıyla hafızalara kazınan Bayhan da konseri izleyenler arasında yer aldı. Yarışma bittikten sonra ortadan kaybolan şarkıcı, yeni imajıyla dikkat çekti. Polatcı’nın isteği üzerine sahneye çıkan Bayhan, şarkılarıyla geceye renk kattı. Popstar yarışmasından Firdevs ve Elena ile birlikte konserler vermeye hazırlandıklarını sevenlerine duyuran Bayhan’ın şarkılarına hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti.


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