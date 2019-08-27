'Bayi Toplantısı' yola çıktı!

İbrahim Büyükak'ın kaleme alıp başrolünde yer alacağı Bayi Toplantısı'nın çekimlerine önümüzdeki günlerde start verilecek.

Son olarak Yol Arkadaşım 2'yi yazıp başrolünde yer alan İbrahim Büyükak, yeni projesinin çekimlerine hazırlanıyor. Eylül ayının başında çekimlerine start verilmesi beklenen filmin oyuncu kadrosuyla ilgili detayları Büyükak kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Yol Arkadaşım serisinin de yönetmeni olan Bedran Güzel'in yöneteceği filmin oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol, Onur Buldu, Büşra Pekin, Safa Sarı, Çağla Demir, Müfit Kayacan, Hakan Salınmış gibi isimler yer alacak. Üç beyaz eşya satıcısının hikâyesini odağına alan filmin önümüzdeki sezon içerisinde gösterime girmesi bekleniyor.



