Bayrak eş anlamlısı nedir? Bayrak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bayrak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Mızrak, mızraklı flama anlamına gelen "batrak/batruk" kelimesinden türemiştir. Eski Türkçe kökenli "batur-" kelimesine +(g)Ak ekiyle türediği düşünülse de bu kesin değildir. Bayrak kelimesine dilimizde 1000 yılından önce, Uygurca Budist metinlerde "batruk" şeklinde rastlarız.
TDK'ye göre bayrak kelimesi "sancak, öncü, sembol" gibi anlamlarla verilmiştir. Bunun yanı sıra "baklagillerde bulunan taç yaprak, açılıp kapanan kol" gibi farklı anlamları da bulunmaktadır.
Bayrak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Ancak bayrak kelimesinin farklı anlamları olduğu için eş anlamlı kelimeleri seçerken kontrol etmemiz gerekir. Bu bağlamda cümlenin anlamına ve gidişatına bakmak gerekir. Bayrak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler: