Bayrak eş anlamlısı nedir? Bayrak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bayrak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Mızrak, mızraklı flama anlamına gelen "batrak/batruk" kelimesinden türemiştir. Eski Türkçe kökenli "batur-" kelimesine +(g)Ak ekiyle türediği düşünülse de bu kesin değildir. Bayrak kelimesine dilimizde 1000 yılından önce, Uygurca Budist metinlerde "batruk" şeklinde rastlarız.

Bayrak ne demek?

TDK'ye göre bayrak kelimesi "sancak, öncü, sembol" gibi anlamlarla verilmiştir. Bunun yanı sıra "baklagillerde bulunan taç yaprak, açılıp kapanan kol" gibi farklı anlamları da bulunmaktadır.

Bayrak kelimesinin eş anlamı nedir?

Bayrak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Ancak bayrak kelimesinin farklı anlamları olduğu için eş anlamlı kelimeleri seçerken kontrol etmemiz gerekir. Bu bağlamda cümlenin anlamına ve gidişatına bakmak gerekir. Bayrak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

Alem

Sembol

Simge

Sancak

Bayrağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bu ülkenin sembolü bizim verdiğimiz savaşlar sonrasında daha bir önem kazandı.

Bu alem bizi yansıtan şey yani karakterimizdi.

Bazı özel durumlarda sancak yarıya kadar indirilirdi.

Eski uygarlıklara ait birtakım simgeler, yapılan kazı çalışması sonrası ortaya çıkarıldı.

Bu sancağın yere düşmemesi için savaşlarda kaç askerimiz şehit oldu biliyor musun?



