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Bayrak eş anlamlısı nedir? Bayrak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçenin en eski dönemlerinden beri dilimizde olan bu kelimeyle aynı anlama gelen ifadeler de türemiştir. Peki, bayrak kelimesinin eş anlamı nedir?

Bayrak eş anlamlısı nedir? Bayrak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bayrak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Mızrak, mızraklı flama anlamına gelen "batrak/batruk" kelimesinden türemiştir. Eski Türkçe kökenli "batur-" kelimesine +(g)Ak ekiyle türediği düşünülse de bu kesin değildir. Bayrak kelimesine dilimizde 1000 yılından önce, Uygurca Budist metinlerde "batruk" şeklinde rastlarız.

Bayrak ne demek?

TDK'ye göre bayrak kelimesi "sancak, öncü, sembol" gibi anlamlarla verilmiştir. Bunun yanı sıra "baklagillerde bulunan taç yaprak, açılıp kapanan kol" gibi farklı anlamları da bulunmaktadır.

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Bayrak kelimesinin eş anlamı nedir?

Bayrak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Ancak bayrak kelimesinin farklı anlamları olduğu için eş anlamlı kelimeleri seçerken kontrol etmemiz gerekir. Bu bağlamda cümlenin anlamına ve gidişatına bakmak gerekir. Bayrak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Alem
  • Sembol
  • Simge
  • Sancak
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Bayrağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Bu ülkenin sembolü bizim verdiğimiz savaşlar sonrasında daha bir önem kazandı.
  • Bu alem bizi yansıtan şey yani karakterimizdi.
  • Bazı özel durumlarda sancak yarıya kadar indirilirdi.
  • Eski uygarlıklara ait birtakım simgeler, yapılan kazı çalışması sonrası ortaya çıkarıldı.
  • Bu sancağın yere düşmemesi için savaşlarda kaç askerimiz şehit oldu biliyor musun?
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