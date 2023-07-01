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  4. Bayram dönüşü Bolu'da zincirleme kaza! 18 araç birbirine girdi

Bayram dönüşü Bolu'da zincirleme kaza! 18 araç birbirine girdi

01.07.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler dönüş yoluna geçti. TEM Otoyolu Bolu geçişinde dönüş yoğunluğu yaşanırken zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. 18 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Bayram dönüşü Bolu'da zincirleme kaza! 18 araç birbirine girdi

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 2’inci viyadük üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünden İstanbul istikametine giden araçlardan birinin kaza yapması üzerine 18 araç zincirleme kazaya karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi, 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım iki şeritten sağlanırken, bölgede trafik yavaş şekilde ilerliyor. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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trafik kazası Bolu

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