Bayram öncesi kaçırılmayacak fırsatlar!

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Braun Series 7 7840S Islak Ve Kuru Tıraş Makinesi, Seyahat Kılıfı Dahil, Siyah

Sakalınızı okuyan ve ona uyum sağlayan akıllı tıraş makinesi.Hem sinekkaydı tıraş hem de cilt rahatlığının bir araya geldiği olağanüstü tıraş sonuçları sunan Braun Series 7, yenilikci tıraş teknolojisini akıllı özelliklerle kullanarak tek harekette daha fazla kıl yakalar. Böylece güçlü, ancak cildinize karşı nazik olur.

Braun Series 7 7840S Islak Ve Kuru Tıraş Makinesi kısa süreli indirim fırsatıyla Amazon'da!

Eski fiyatı: 1.598,83 TL

Fırsat fiyatı: 884,00 TL

İndiriminiz: 714,83 TL (% 45)

Oral-B Smart 6000 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Cross Action

Bluetooth bağlantısıyla akıllı telefonunuza bağlanma imkanı sunan Oral-B Pro 6000, gerçek zamanlı geri bildirimler sunarak diş fırçalama alışkanlığınızı geliştirmenizi sağlar. 5 farklı moduyla birbirinden farklı diş fırçalama deneyimleri yaşatırken basınç sensörüyle de dişlerinizi fırçalarken çok sert davranmanızın önüne geçer.