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Bayram öncesi kaçırılmayacak fırsatlar!

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ALIŞVERİŞ  | 31.05.2019 11:54 | Son Güncelleme

Bayram öncesi inanılmaz fırsatlar Amazon'da sizleri bekliyor. İhtiyacınız olan yüzlerce üründe indirim fırsatını kaçırmayın!

Bayram öncesi kaçırılmayacak fırsatlar!

Amazon.com.tr’de elektronik, ofis-kırtasiye, moda, spor-outdoor, yapı market, video oyunu-konsol, kitap ve ev-mutfak olarak sekiz ana kategori altında bir araya getirilen hediye alternatiflerine ek birçok üründe ücretsiz teslimat ayrıcalığı sunuluyor.

Bayram kampanyası kapsamında indirime giren ürünlerin bazıları:

Braun Series 7 7840S Islak Ve Kuru Tıraş Makinesi, Seyahat Kılıfı Dahil, Siyah

Sakalınızı okuyan ve ona uyum sağlayan akıllı tıraş makinesi.Hem sinekkaydı tıraş hem de cilt rahatlığının bir araya geldiği olağanüstü tıraş sonuçları sunan Braun Series 7, yenilikci tıraş teknolojisini akıllı özelliklerle kullanarak tek harekette daha fazla kıl yakalar. Böylece güçlü, ancak cildinize karşı nazik olur.

braun

Braun Series 7 7840S Islak Ve Kuru Tıraş Makinesi kısa süreli indirim fırsatıyla Amazon'da!

Eski fiyatı: 1.598,83 TL

Fırsat fiyatı: 884,00 TL

İndiriminiz: 714,83 TL (% 45)

Oral-B Smart 6000 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Cross Action

Bluetooth bağlantısıyla akıllı telefonunuza bağlanma imkanı sunan Oral-B Pro 6000, gerçek zamanlı geri bildirimler sunarak diş fırçalama alışkanlığınızı geliştirmenizi sağlar. 5 farklı moduyla birbirinden farklı diş fırçalama deneyimleri yaşatırken basınç sensörüyle de dişlerinizi fırçalarken çok sert davranmanızın önüne geçer.

oralb

Oral-B Smart 6000 Şarj Edilebilir Diş Fırçası kısa süreli indirim fırsatıyla Amazon'da!

Eski fiyatı: 333,00 TL

Fırsat fiyatı: 299,00 TL

İndiriminiz: 34,00 TL (% 10)

Samsung 27" CF390 FHD 60-72Hz FreeSync HDMI VA Kavisli Gaming Monitör

Daha derinden etkileyici izleme deneyimi için en derin ekran kavisi. Yerel sinema ekranınız gibi görüş alanınızı saran 1800 R ekran — daha fazla eğim için 1800 mm kavis yarıçapıyla — daha geniş görüş alanı oluşturarak derinlik algısını artırır ve çevredeki dikkat bozucu unsurları azaltarak sizi içeriğe odaklar. İzlediğiniz bir filmde, en sevdiğiniz TV şovunda veya heyecanlı bir oyunda derin ekran kavisi sizi multimedya içeriğinizin içine çekecektir.

samsung

Samsung 27" CF390 FHD 60-72Hz FreeSync HDMI VA Kavisli Gaming Monitör kısa süreli indirim fırsatıyla Amazon'da!

Eski fiyatı: 1.187,98 TL

Fırsat Fiyatı: 1.069,18 TL

İndiriminiz: 118,80 TL (% 10)

Scotch 81933R14 Magic Bant Promosyonlu Paket 11+3

bant

Eski fiyat: 212,00 TL

Fırsat fiyatı: 201,78 TL (14,41 TL / adet)

İndiriminiz: 10,22 TL (% 5)


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Amazon.com.tr ramazan bayramı

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