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  4. Bayram öncesinde talep arttı! Kurban etinin yanında ‘acı biber turşusu’ tüketiliyor

Bayram öncesinde talep arttı! Kurban etinin yanında ‘acı biber turşusu’ tüketiliyor

15.07.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramına sayılı günler kala Eskişehir’deki turşu satıcılara gösterilen talep yoğunlaştı. Sezonun bitmesiyle beraber satışlarda olumsuz etki gören turşucuların işleri bayram öncesi artmaya başladı.

Bayram öncesinde talep arttı! Kurban etinin yanında ‘acı biber turşusu’ tüketiliyor

Kurban etinin yanında olmazsa olmazı olan turşu çeşitlerine vatandaşlar tarafından gösterilen ilgi, bayramdan önce satıcıların işleri yeniden canlandı. Sarımsaktan pancara, salatadan domatese kadar onlarca çeşit turşu her gün kilogramlarca satılırken, turşucular, bayrama 1-2 gün kala satışlarda daha çok hareketlenme bekliyor.

“BAYRAM 1-2 GÜN KALA TALEP DAHA DA ARTACAK”

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Uzun yıllardır Eskişehir’de turşu dükkanları bulunduran Güray Atalay, bayramdan önce turşuya olan ilgi hakkında konuştu. Atalay, “Bizim her sene olduğu gibi özellikle kurban bayramından önce bu senede çok yoğun bir talep oluyor turşuya. Kurban bayramında özellikle etin yanında çok daha fazla turşu tüketildiği için yoğunluk da çok artıyor. Aynı zamanda yaprak sarmanın yaprağa olan ilgi da arttı. Hareketlenme başladı. Normalde bu şu an turşu sezonun dışında olduğumuz için aylardır satışlar durgundur. Ama bayram ile beraber hareketlik başladı. Birçok vatandaş turşuyu taze tüketmek istediği için bayramdan 1-2 gün önce turşu alır. Bu nedenle biz de gerekli hazırlıklarımızı yaptık ve bayrama 1-2 gün kadar satışlarda büyük artış bekliyoruz ” dedi.

ETİN YANINDA ACI BİBER İLK SIRADA

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“Kurban etinin yanında en çok hangi turşu daha iyi lezzet verir?” sorusuna yanıt veren turşucu Güray Atalay, “Acı biberdir” dedi. Atalay bu konuda, “Acı sevenler için bizim domates soslu karışık turşumuz var. Etin yanında bunu çok beğeniliyor. Onun haricinde de turşu çeşidi olarak acı biber çeşitleri çok talep görüyor etin yanında. Çünkü acı biber lezzet artırır. Ayrıca salatalık, lahana, standart olan pancar turşumuz çok talep görüyor bu günlerde. Ama dediğim gibi bayram etin yanında en çok acı biber ve acı soslu turşumuz yok satılıyor” şeklinde konuştu.

KİLOSU 20 LİRA

Fiyatlar hakkında da bilgi veren Atalay, bayram nedeniyle fiyatlarda artış olmadığını söyleyerek, “Fiyatlarımız senelik olarak belirlenir. Bayram geldi diye fiyat artmaz. Sene başından turşunun tüm çeşitlerini 20 liraya satıyoruz. Şu anda da aynı fiyattan satıyoruz” diye aktardı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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