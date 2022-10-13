Bayrampaşa’da dövizci kardeşlerden büyük vurgun! 100 milyon lira ile sırra kadem bastı

İddiaya göre Bayrampaşa’da 25 yıldır döviz bürosu işleten Mesut ve Şükrü B. isimli iki kardeş müşterileri ve çevre esnafından düşük fiyattan döviz satın alarak yüksek kar elde edeceklerini vadederek yaklaşık 100 milyon lira topladı. Mesut B. para sahiplerine döviz cinsindeki tutarı en alt seviyeden alacaklarını belirtip oyalamaya başladı. Döviz bürosuna para yatıran mağdurlar alacaklarını istemeye başlayınca Mesut B. kaçtı.

Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen polis ekipleri kardeşlerden Şükrü B ve iki döviz çalışanı gözaltına aldı. Şükrü B. "görevi kötüye kullanma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 döviz çalışanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ağabey Mesut B. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili mağdurların ifade alma işlemleri sürüyor.

“ÇOK ÜZÜLDÜM”

Emre Deve şaşkın olduklarını ifade ederek, “Olaya tam olarak hakim değilim. Olayı bu sabah öğrendim. Açıkçası çok üzüldüm devamlı gelip gittiğimiz bir dövizciydi. Kendisi de burada yokmuş. İnşallah en yakın zamanda bulunur. Tanışıklığımız TL al dolar ver cinsindendi. Miktar konusunda duydum 100 milyon lira kadar. O da 4,5- 5 milyon dolara tekabül ediyor artık bunların önüne geçilmeli” dedi.

İHA



