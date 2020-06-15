Bazlama tarifi: Bulutlar kadar yumuşak ve puf puf

Mayalı hamurla hazırladığımız geleneksel lezzetimiz son zamanların en popüler tariflerinden biri. Bazlama tarifi kolay bir şekilde hazırlanıyor ve sadece ekmek niyetine yemekle kalmıyorsunuz. Hamuru pişirdikten sonra bazlama pizza ve bazlama tost yaparak öğle ve akşam öğünlerinizi de hazırlayabilirsiniz.

BAZLAMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 su bardağı un

Yarım paket yaş maya

2 bardak ılık su

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir çay kaşığı toz şeker

BAZLAMA NASIL YAPILIR?

Bazlama yapımı için ilk olarak yaş mayayı şeker ile karıştırın.

Üzerine az bir miktar ılık su ilave edin ve mayayla birlikte şekeri eritin.

Maya hazır olunca derin bir kaba alın.

Üzerine azar azar unu ilave edin.

Tuzu da kaba alınca malzemeleri harmanlayın. Hamur yapmak için yavaş yavaş ılık suyu dökün.

Yoğurduğunuz hamur hazır hake geldikten sonra üzerini streç filmle veya temiz bir bez yardımıyla kapatın.

Hamur kabarıp göz göz olduğunda, mayalanmış demektir.

Mayalanmış hamurdan elma büyüklüğünde parçalar koparın.

Tezgahı unlayın ve hamur parçasını merdane ile açın.

Bazlama hamuru ne kalın ne de ince olmalı. Yarım santimetreden biraz daha kalın olması yeterli olacaktır.

Tüm hamur için aynı işlemi uygulayın.

Bazlamalar açıldıktan sonra kurumaları için üzerlerini bez ile örtün ve bir 10 dakika daha dinlendirin.

Yağsız teflon tavayı yüksek ateşte kızgın hale getirin.

Tavaya bazlamayı alınca ateşi orta dereceye getirin.

Yaklaşık 2 dakika pişirin ve tersini çevirin.

Bazlamanın her iki tarafı da pişip kabarana kadar çevirme işlemine devam edin.

Tüm hamurlara aynı işlemi uygulayın.

BAZLAMA YAPIMI PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Hamuru hazırladıktan sonra merdaneyle açmak yerine küçük bezeleri elinizle de açabilirsiniz.

Hamurları açtıktan sonra kesinlikle 10 15 dakika kadar dinlendirmelisiniz.

Yapışmaz bir tava kullanmalısınız.

Bezeleri bekletirken üzerlerini hep kapalı tutmaya özen gösterin.

Bazlamayı kısa aralıklarla altüst edin ki her bir yanı pişsin ve kabarsın.

Tarifi hazırladıktan sonra bazlama pizza ve bazlama tost hazırlayabilirsiniz.

BAZLAMA KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon bazlama, ortalama 177 kaloridir.

