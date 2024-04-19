Yaza fit girin! Kilo vermenizi kolaylaştıracak sağlıklı atıştırmalıklar

Yaz aylarında çoğumuz günümüzü hafif yemeklerle ya da atıştırmalıklarla geçiriyoruz. Vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi ve besin ögelerini sağlayan atıştırmalıklar sadece yazın değil yaza girerken de birçok anlamda fayda sağlıyor. Bu sebeple, sizler için zengin ve çeşitli bir atıştırmalık listesi hazırladık. Kuruyemişli ve meyveli barlardan protein toplarına, kurabiyeden granolaya kadar pek çok sağlıklı atıştırmalık seçeneğine yaz mevsimine hazırlanmanıza yardımcı olması için yer verdik. Hazırsanız, içeriğimize geçelim!

1. Her dilimde sağlık: Wasa Original Sade Gevrek Ekmek

Tam çavdar tanesi unu ve çavdar unu içeren yüksek lifli bir gevrek ekmek çeşidi olan Wasa Original Sade Gevrek Ekmek, doyurucu ve tok tutucu özelliğiyle dikkat çeken bir gıda. İçeriğinde maya ile tuz bulunan ve glüten içeren ürün, vegan beslenmeyi tercih edenler için de uygundur. Sağlıklı bir atıştırmalık çeşidi olan 275 gram ağırlığındaki Wasa, tokluk hissini artırırken aynı zamanda da sindirimi kolaylaştırıyor.

2. Katkısız ve şeker ilavesiz: Anamour Natural 3'lü Meyve Kurusu Paketi

Hasattan hemen sonra el değmeden özenle hazırlanan katkısız ve şeker ilavesiz Anamour Natural 3'lü Meyve Kurusu Paketi, sağlıklı ve doğal bir atıştırmalık arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Kuru meyve paketinin içerisinde Trabzon hurması, muz ve elma yer alıyor. 50 gramlık 3 adet paketten oluşan ürün, üretim sürecinin her aşamasında üstün gıda standartlara ve hijyenik koşullara uyularak hazırlanıyor. Kendine özgü tat, koku, lif ve vitamin değerlerini koruyacak şekilde işlenip paketlenen meyveler glüten ve koruyucu içermiyor.

3. Hem lezzetli hem de besleyici: Fellas Hindistan Cevizi ve Protein Bar Parçacıklı Granola

İçeriğinde %50 yulaf ezmesi ve yüksek protein kaynağı olan hindistan cevizi ile kakaolu protein bar parçaları bulunan Fellas Hindistan Cevizi ve Protein Bar Parçacıklı Granola, yaza fit bir şekilde girmenizi sağlayacak bir atıştırmalık çeşidi. B6 vitamini gibi besleyici bileşenlerle desteklenmesinin yanında şeker ilavesiz ve katkısız olan lezzetli granola, doğal lif kaynakları açısından zengin ve koruyucu içermiyor. İçinde hindistan cevizi cipsi, fındık ve badem gibi sağlıklı yağ kaynakları ile tatlandırılan Fellas Granola 270 gram ağırlığındadır.

4. Uzun süre tok tutan: Eti Lifalif Kuru Yemişli Yulaf Bar

Şeker ilavesiz olan ve içeriğinde sadece tahıllar, yemişler ve meyveler yer alan Eti Lifalif Kuru Yemişli Yulaf Bar, sağlıklı atıştırmalık arayanlar için ideal bir seçenek. Bu sayede doğal lif kaynağı olan ürün, tokluk hissi vererek enerji sağlıyor. Yulaf ezmesi, yer fıstığı, fındık ve badem gibi besleyici içeriklerle zenginleştirilen, her biri 35 gram olan 12 adet bar, enerjinizi ve bağışıklığınızı uzun süre yüksek tutmanıza yardımcı oluyor.

5. Sağlıklı yaşam tarzını desteklemek isteyenler için: Fropie Antepfıstıklı ve Fındık Püreli Protein Topları

Antep fıstığı parçacıkları, kakao ve hurmanın benzersiz birleşimiyle hazırlanan 80 gram'lık Fropie'nin Antepfıstıklı ve Fındık Püreli Protein Topları, besleyici ve lezzetli bir atıştırmalık seçeneği sunuyor. Fındık ezmesi ile kaplanıp Antep fıstığı ile zenginleştirilen ve en kaliteli bitkisel protein kaynaklarından biri olan bezelye proteiniyle güçlendirilen Fropie atıştırmalık, aynı zamanda sağlıklı bir lif ve protein kaynağıdır. Glutensiz, şeker ilavesiz, katkısız ve koruyucusuz olan atıştırmalık 10 gram bitkisel protein içermesiyle öne çıkıyor.

6. Lezzet şöleni: Tavşanlı Elit Leblebi Kurabiyesi

Muhteşem bir tat deneyimi yaşamanızı sağlayacak olan Tavşanlı Elit'in Leblebi Kurabiyesinin, kakaolu ve sade olmak üzere iki lezzet seçeneği bulunuyor. Besin değeri yüksek nohutlardan yapıldığından hem lezzetli hem de besleyici olan kurabiyeleri günün istediğiniz anında rahatlıkla tüketebilirsiniz. Sabah kahvesi veya ikindi çayının yanında iyi giden kurabiye, yaz ayına girerken tatlı krizlerini bastırmada oldukça etkili olacak bir atıştırmalık.

7. Doğal ve sağlıklı bir alternatif: Rawberry Yer Fıstıklı ve Çikolatalı Protein Bar

İçeriğinde %60 yer fıstığı bulunan 15'li Rawberry Yer Fıstıklı ve Çikolatalı Protein Bar, pirinç proteini ve hindiba kökü gibi besleyici bileşenlerle zenginleştirildiğinden kilo verme sürecinde oldukça iyi bir destek sağlıyor. Barın içinde yer alan ham kakao parçaları ve kakao tozu, atıştırmalığın lezzetini arttırırken tatlı ihtiyacınızı gidermek içinse doğal tatlandırıcılardan olan kızılcık ve hurma kullanılıyor. Koruyucu ile katkı maddesi içermeyen ve vegan olan ürün, V-Label sertifikasıyla onaylanmış olup sadece bitkisel protein içeriyor. Uluslararası IFS Food Sertifikalı tesislerde el değmeden üretilen ve paketlenen ürünlerin kalite ve hijyen standartlarına uygunluğu garanti altına alınıyor. Yüksek protein içeriğiyle enerji veren Rawberry atıştırmalığın, oda sıcaklığında erimeyen ve çantada taşınabilir özelliği sayesinde atıştırmalığı her zaman yanınızda bulundurabilir ve ara öğünlerde veya spordan önce tüketebilirsiniz.

8. Damağınızdan uzun süre ayrılmayan: Eragurme Bitter Çikolata

Sadece vegan beslenenler için değil ketojenik beslenmesi gereken ya da ketojenik beslenmeyi tercih edenler için de ideal olan Eragurme çikolata, yoğun bitter aromasıyla damakları şenlendiren bir tada sahip. İçinde kakao yağı, eritritol (tatlandırıcı) ile kakao içeren ve ilave şekerin yer almadığı bitter çikolata, sağlıklı beslenmeye özen gösterenleri cezbediyor. Bunun yanında bitter çikolata, kabuklu kuru yemiş, yer fıstığı, susam içeren ürünler ile aynı bantta paketlenmesi dolayısıyla kabuklu yemiş alerjisi olanların dikkat etmesi gereken bir ürün.

9. Eşsiz birleşim: Patiswiss Çilek ve Çikolatalı Granola

Sağlıklı bir kahvaltı veya atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz Patiswiss Çilek ve Çikolatalı Granola, katkı maddesi, koruyucu ve renklendirici içermiyor. Çilek ve çikolata aromalarının lezzetini bir araya getiren granola, şeker ilavesiz olmasıyla da sağlık açısından avantaj sağlıyor. Yüksek lif içeriğiyle sindirime katkıda bulunan granola hem lezzetli hem de besleyici bir seçenek arayanların tercihi olmaya devam ediyor. Tatlı tadının yanı sıra doyurucu ve besleyici olan Patiswiss granola 300 gram ağırlığındadır.

10. Her ısırıkta sağlık: Züber Fındık ve Kakaolu Meyve Tatlısı

Tatlı krizlerine en sağlıklı ve lezzetli şekilde çözüm bulan Züber'in Fındık ve Kakaolu Meyve Tatlısı, her biri 40 gram olan toplam 12 adet atıştırmalıktan oluşuyor. Hurma, fındık ve kakao kitlesi gibi doğal ve besleyici içeriklerle hazırlanmış olan ürün, sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar için ideal bir alternatif sunuyor. Serin ve kuru bir ortamda muhafaza edildiğinde tazeliğini uzun süre koruyan Züber, yaza fit girerken en büyük destekçiniz olacak!

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