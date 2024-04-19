YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Keşfet
    4. Yaza fit girin! Kilo vermenizi kolaylaştıracak sağlıklı atıştırmalıklar

    Yaza fit girin! Kilo vermenizi kolaylaştıracak sağlıklı atıştırmalıklar

    17.04.2024 16:04
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yaz mevsimine fit girmek isteyenler için sağlıklı atıştırmalıkların önemi büyük. Peki, neden sağlıklı atıştırmalıklar tercih etmeliyiz? Eğer ki uzun vadeli olarak sağlıklı ve formda kalmak istiyorsak vücudumuzun enerji seviyesini dengeleyecek ve tokluk hissini artıracak gıdalarla beslemeliyiz. Biz de bu yaz, fit görünmek isteyenler için hem lezzetli hem de sağlıklı harika bir atıştırmalık listesi hazırladık. İşte detaylar!

    Yaza fit girin! Kilo vermenizi kolaylaştıracak sağlıklı atıştırmalıklar

    Yaz aylarında çoğumuz günümüzü hafif yemeklerle ya da atıştırmalıklarla geçiriyoruz. Vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi ve besin ögelerini sağlayan atıştırmalıklar sadece yazın değil yaza girerken de birçok anlamda fayda sağlıyor. Bu sebeple, sizler için zengin ve çeşitli bir atıştırmalık listesi hazırladık. Kuruyemişli ve meyveli barlardan protein toplarına, kurabiyeden granolaya kadar pek çok sağlıklı atıştırmalık seçeneğine yaz mevsimine hazırlanmanıza yardımcı olması için yer verdik. Hazırsanız, içeriğimize geçelim!

    1. Her dilimde sağlık: Wasa Original Sade Gevrek Ekmek

    2

    Tam çavdar tanesi unu ve çavdar unu içeren yüksek lifli bir gevrek ekmek çeşidi olan Wasa Original Sade Gevrek Ekmek, doyurucu ve tok tutucu özelliğiyle dikkat çeken bir gıda. İçeriğinde maya ile tuz bulunan ve glüten içeren ürün, vegan beslenmeyi tercih edenler için de uygundur. Sağlıklı bir atıştırmalık çeşidi olan 275 gram ağırlığındaki Wasa, tokluk hissini artırırken aynı zamanda da sindirimi kolaylaştırıyor.

    Ürünü İncele

    2. Katkısız ve şeker ilavesiz: Anamour Natural 3'lü Meyve Kurusu Paketi

    3

    Hasattan hemen sonra el değmeden özenle hazırlanan katkısız ve şeker ilavesiz Anamour Natural 3'lü Meyve Kurusu Paketi, sağlıklı ve doğal bir atıştırmalık arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Kuru meyve paketinin içerisinde Trabzon hurması, muz ve elma yer alıyor. 50 gramlık 3 adet paketten oluşan ürün, üretim sürecinin her aşamasında üstün gıda standartlara ve hijyenik koşullara uyularak hazırlanıyor. Kendine özgü tat, koku, lif ve vitamin değerlerini koruyacak şekilde işlenip paketlenen meyveler glüten ve koruyucu içermiyor.

    Ürünü İncele

    3. Hem lezzetli hem de besleyici: Fellas Hindistan Cevizi ve Protein Bar Parçacıklı Granola

    4

    İçeriğinde %50 yulaf ezmesi ve yüksek protein kaynağı olan hindistan cevizi ile kakaolu protein bar parçaları bulunan Fellas Hindistan Cevizi ve Protein Bar Parçacıklı Granola, yaza fit bir şekilde girmenizi sağlayacak bir atıştırmalık çeşidi. B6 vitamini gibi besleyici bileşenlerle desteklenmesinin yanında şeker ilavesiz ve katkısız olan lezzetli granola, doğal lif kaynakları açısından zengin ve koruyucu içermiyor. İçinde hindistan cevizi cipsi, fındık ve badem gibi sağlıklı yağ kaynakları ile tatlandırılan Fellas Granola 270 gram ağırlığındadır.

    Ürünü İncele

    4. Uzun süre tok tutan: Eti Lifalif Kuru Yemişli Yulaf Bar

    5

    Şeker ilavesiz olan ve içeriğinde sadece tahıllar, yemişler ve meyveler yer alan Eti Lifalif Kuru Yemişli Yulaf Bar, sağlıklı atıştırmalık arayanlar için ideal bir seçenek. Bu sayede doğal lif kaynağı olan ürün, tokluk hissi vererek enerji sağlıyor. Yulaf ezmesi, yer fıstığı, fındık ve badem gibi besleyici içeriklerle zenginleştirilen, her biri 35 gram olan 12 adet bar, enerjinizi ve bağışıklığınızı uzun süre yüksek tutmanıza yardımcı oluyor.

    Ürünü İncele

    5. Sağlıklı yaşam tarzını desteklemek isteyenler için: Fropie Antepfıstıklı ve Fındık Püreli Protein Topları

    6

    Antep fıstığı parçacıkları, kakao ve hurmanın benzersiz birleşimiyle hazırlanan 80 gram'lık Fropie'nin Antepfıstıklı ve Fındık Püreli Protein Topları, besleyici ve lezzetli bir atıştırmalık seçeneği sunuyor. Fındık ezmesi ile kaplanıp Antep fıstığı ile zenginleştirilen ve en kaliteli bitkisel protein kaynaklarından biri olan bezelye proteiniyle güçlendirilen Fropie atıştırmalık, aynı zamanda sağlıklı bir lif ve protein kaynağıdır. Glutensiz, şeker ilavesiz, katkısız ve koruyucusuz olan atıştırmalık 10 gram bitkisel protein içermesiyle öne çıkıyor.

    Ürünü İncele

    6. Lezzet şöleni: Tavşanlı Elit Leblebi Kurabiyesi

    7

    Muhteşem bir tat deneyimi yaşamanızı sağlayacak olan Tavşanlı Elit'in Leblebi Kurabiyesinin, kakaolu ve sade olmak üzere iki lezzet seçeneği bulunuyor. Besin değeri yüksek nohutlardan yapıldığından hem lezzetli hem de besleyici olan kurabiyeleri günün istediğiniz anında rahatlıkla tüketebilirsiniz. Sabah kahvesi veya ikindi çayının yanında iyi giden kurabiye, yaz ayına girerken tatlı krizlerini bastırmada oldukça etkili olacak bir atıştırmalık.

    Ürünü İncele

    7. Doğal ve sağlıklı bir alternatif: Rawberry Yer Fıstıklı ve Çikolatalı Protein Bar

    8

    İçeriğinde %60 yer fıstığı bulunan 15'li Rawberry Yer Fıstıklı ve Çikolatalı Protein Bar, pirinç proteini ve hindiba kökü gibi besleyici bileşenlerle zenginleştirildiğinden kilo verme sürecinde oldukça iyi bir destek sağlıyor. Barın içinde yer alan ham kakao parçaları ve kakao tozu, atıştırmalığın lezzetini arttırırken tatlı ihtiyacınızı gidermek içinse doğal tatlandırıcılardan olan kızılcık ve hurma kullanılıyor. Koruyucu ile katkı maddesi içermeyen ve vegan olan ürün, V-Label sertifikasıyla onaylanmış olup sadece bitkisel protein içeriyor. Uluslararası IFS Food Sertifikalı tesislerde el değmeden üretilen ve paketlenen ürünlerin kalite ve hijyen standartlarına uygunluğu garanti altına alınıyor. Yüksek protein içeriğiyle enerji veren Rawberry atıştırmalığın, oda sıcaklığında erimeyen ve çantada taşınabilir özelliği sayesinde atıştırmalığı her zaman yanınızda bulundurabilir ve ara öğünlerde veya spordan önce tüketebilirsiniz.

    Ürünü İncele

    8. Damağınızdan uzun süre ayrılmayan: Eragurme Bitter Çikolata

    9

    Sadece vegan beslenenler için değil ketojenik beslenmesi gereken ya da ketojenik beslenmeyi tercih edenler için de ideal olan Eragurme çikolata, yoğun bitter aromasıyla damakları şenlendiren bir tada sahip. İçinde kakao yağı, eritritol (tatlandırıcı) ile kakao içeren ve ilave şekerin yer almadığı bitter çikolata, sağlıklı beslenmeye özen gösterenleri cezbediyor. Bunun yanında bitter çikolata, kabuklu kuru yemiş, yer fıstığı, susam içeren ürünler ile aynı bantta paketlenmesi dolayısıyla kabuklu yemiş alerjisi olanların dikkat etmesi gereken bir ürün.

    Ürünü İncele

    9. Eşsiz birleşim: Patiswiss Çilek ve Çikolatalı Granola

    10

    Sağlıklı bir kahvaltı veya atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz Patiswiss Çilek ve Çikolatalı Granola, katkı maddesi, koruyucu ve renklendirici içermiyor. Çilek ve çikolata aromalarının lezzetini bir araya getiren granola, şeker ilavesiz olmasıyla da sağlık açısından avantaj sağlıyor. Yüksek lif içeriğiyle sindirime katkıda bulunan granola hem lezzetli hem de besleyici bir seçenek arayanların tercihi olmaya devam ediyor. Tatlı tadının yanı sıra doyurucu ve besleyici olan Patiswiss granola 300 gram ağırlığındadır.

    Ürünü İncele

    10. Her ısırıkta sağlık: Züber Fındık ve Kakaolu Meyve Tatlısı

    11

    Tatlı krizlerine en sağlıklı ve lezzetli şekilde çözüm bulan Züber'in Fındık ve Kakaolu Meyve Tatlısı, her biri 40 gram olan toplam 12 adet atıştırmalıktan oluşuyor. Hurma, fındık ve kakao kitlesi gibi doğal ve besleyici içeriklerle hazırlanmış olan ürün, sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar için ideal bir alternatif sunuyor. Serin ve kuru bir ortamda muhafaza edildiğinde tazeliğini uzun süre koruyan Züber, yaza fit girerken en büyük destekçiniz olacak!

    Ürünü İncele

    İlginizi Çekebilir

    Ekmekten vazgeçemeyenlere özel diyete uygun ekmek önerileri

    Ekmekten vazgeçemeyenlere özel diyete uygun ekmek önerileri

    Bu yaz fit olmanızı sağlayacak düşük kalorili besin önerileri

    Bu yaz fit olmanızı sağlayacak düşük kalorili besin önerileri

     Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünleri seçtik

    Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünleri seçtik

     Yaza fit girebilmek düşündüğünüz kadar zor değil!

    Yaza fit girebilmek düşündüğünüz kadar zor değil!

    Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

    Chef GPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    atıştırmalık bitter çikolata granola protein bar sağlıklı besinler leziz bastı glüt istan cevizi
    İş birliği İçerikleri
    Son yılların en çok satan ayakkabısı! İşte Skechers D'Lites modelleri

    Son yılların en çok satan ayakkabısı! İşte Skechers D'Lites modelleri

    A101'e musluklu su sebili geliyor! Aldın Aldın Kataloğu indirimli ürünleri burada

    A101'e musluklu su sebili geliyor! Aldın Aldın Kataloğu indirimli ürünleri burada

    "Ne hediye alsam?" diye düşünenler buraya bakmadan geçmeyin

    "Ne hediye alsam?" diye düşünenler buraya bakmadan geçmeyin

    23 Nisan’ı bayraklarla taçlandırın! Süslemelerde kullanabileceğiniz ürünler

    23 Nisan’ı bayraklarla taçlandırın! Süslemelerde kullanabileceğiniz ürünler

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    ŞOK'a çamaşır kurutma makinesi geliyor! Haftanın indirimleri burada

    ŞOK'a çamaşır kurutma makinesi geliyor! Haftanın indirimleri burada

    Tümünü Gör
    ŞOK'a çamaşır kurutma makinesi geliyor! Haftanın indirimleri burada

    ŞOK'a çamaşır kurutma makinesi geliyor! Haftanın indirimleri burada

    Yaza cildinizi şimdiden hazırlayın! Pürüzsüz bir cildin anahtarı ürünler

    Yaza cildinizi şimdiden hazırlayın! Pürüzsüz bir cildin anahtarı ürünler

    Ses kalitesine hayran kalacağınız Sony marka kulaklık modelleri

    Ses kalitesine hayran kalacağınız Sony marka kulaklık modelleri

    Çiçeği burnunda annelerin mutlaka ihtiyacı olacak lohusa korseleri

    Çiçeği burnunda annelerin mutlaka ihtiyacı olacak lohusa korseleri

    Kaliteli görüntü aktarımı için olmazsa olmaz DisplayPort kabloları

    Kaliteli görüntü aktarımı için olmazsa olmaz DisplayPort kabloları

    Çalışma veriminizi artıracak kırtasiye ürünleri

    Çalışma veriminizi artıracak kırtasiye ürünleri

    Tümünü Gör
    Çalışma veriminizi artıracak kırtasiye ürünleri

    Çalışma veriminizi artıracak kırtasiye ürünleri

    Benzersiz bir müzik deneyimi için en iyi Samsung kulaklıklar

    Benzersiz bir müzik deneyimi için en iyi Samsung kulaklıklar

    Cildinizi makyajdan arındırın! İşte en iyi makyaj temizleme suları

    Cildinizi makyajdan arındırın! İşte en iyi makyaj temizleme suları

    Depolamanızı ve hızınızı artıracak Samsung marka SSD modelleri

    Depolamanızı ve hızınızı artıracak Samsung marka SSD modelleri

    Sayı yapmayı çok daha kolay hale getirecek bowling ayakkabıları

    Sayı yapmayı çok daha kolay hale getirecek bowling ayakkabıları

    Fiyatları yükselmeden alın! Yaz aylarında kurtarıcınız olacak mini vantilatörler

    Fiyatları yükselmeden alın! Yaz aylarında kurtarıcınız olacak mini vantilatörler

    Tümünü Gör
    Benzer En Yeniler İçerikleri
    Son yılların en çok satan ayakkabısı! İşte Skechers D'Lites modelleri

    Son yılların en çok satan ayakkabısı! İşte Skechers D'Lites modelleri

    A101'e musluklu su sebili geliyor! Aldın Aldın Kataloğu indirimli ürünleri burada

    A101'e musluklu su sebili geliyor! Aldın Aldın Kataloğu indirimli ürünleri burada

    "Ne hediye alsam?" diye düşünenler buraya bakmadan geçmeyin

    "Ne hediye alsam?" diye düşünenler buraya bakmadan geçmeyin

    23 Nisan’ı bayraklarla taçlandırın! Süslemelerde kullanabileceğiniz ürünler

    23 Nisan’ı bayraklarla taçlandırın! Süslemelerde kullanabileceğiniz ürünler

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    ŞOK'a çamaşır kurutma makinesi geliyor! Haftanın indirimleri burada

    ŞOK'a çamaşır kurutma makinesi geliyor! Haftanın indirimleri burada

    Tümünü Gör

    Diğer Haberler

    Erzurum'da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı! Tüketiminde rekor kırılıyor

    İftarın vazgeçilmez tatlısı! Tüketiminde rekor kırılıyor

    Kilis'in tescilli lezzeti "cennet çamuru" iftar sofralarından eksik olmuyor! Ramazanda talep artıyor

    Kilis'in tescilli lezzeti iftar sofralarından eksik olmuyor!

    Ramazan’da tok tutan atom içeceği kapış kapış gidiyor! 'Satışlarımız yükseldi' Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücuda enerji veriyor

    Ramazan’da tok tutan atom içeceğine yoğun ilgi!

    İftar sofrasında bulundurmadan önce bir kez daha düşünün! 'Vücuda zarar veren maddelerle dolu'

    İftar sofrasında bulundurmadan önce bir kez daha düşünün!

    'İftardan sahura 4 öğün' Uzmanından ramazan ayında beslenme önerileri!

    'İftardan sahura 4 öğün' Uzmanından çarpıcı öneri

    'Soluğu acillerde alıyorlar' İftarda hızlı yemekle ilgili önemli uyarı

    'Soluğu acillerde alıyorlar' İftarda hızlı yemekle ilgili önemli uyarı

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.