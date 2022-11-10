Bebeğini doğurup dışarı çıktığı ilk gece uyuşturucu madde kullanıp hayatını kaybetti!

Görümcesi Pamela Tollan'ın verdiği ifade göre, Becky doğumunun ardından ilk kez dışarı çıkıp sosyalleşecekti bu sebeple heyecanlıydı. Bir bara giden ikili orada 40 yaşındaki Barry McAuley ve 34 yaşındaki Martin Stewart ile tanıştılar ve sohbet etmeye başladılar.

TİTREMEYE BAŞLADI

Pamela'nın anlattığına göre Becky bir süre sonra onlara uyuşturucu maddeleri olup olmadığını sordu. Bir miktarını mekanda kullandıktan sonra ikili, adamlarla birlikte bir eve gidip orada partilemeye devam ettiler. Ancak bir süre sonra Becky, titremeye başladı.

DİLİNİ ISIRDI

Şimdi Tollan'a uyuşturucu madde sağladıkları için cinayetle suçlanan adamlardan Stewart ona yardımcı olmaya çalıştı ama çabaları sonuç vermedi. Becky bir süre sonra uyuşmaya başladı ve daha sonra dilini ısırmasıyla ağzından kan gelmeye başladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Genç anne, acil durum ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı ancak ne yaızk ki aşırı dozdan hayatını kaybetti. Pamela, mahkemeye, yengesinin hamileliği sırasında uyuşturucu ve alkolden uzak durduğunu ve doğumdan sonraki ilk gece vücudunun bunu kaldıramamış olabileceğini söyledi.

McAuley ve Stewart, cinayet suçlamalarını reddettiler. Duruşma ise hala devam ediyor.