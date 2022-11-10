Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Bebeğini doğurup dışarı çıktığı ilk gece uyuşturucu madde kullanıp hayatını kaybetti!

Bebeğini doğurup dışarı çıktığı ilk gece uyuşturucu madde kullanıp hayatını kaybetti!

10.11.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki Becky Tollan, bebeğinin doğumundan sonraki ilk eğlence gecesinde İskoçya'nın Lanarkshire kentindeki bir evde görümcesi ve bir barda tanıştıkları iki erkekle parti verdikten sonra uyuşturucu madde kullanıp hayatını kaybetti.

Bebeğini doğurup dışarı çıktığı ilk gece uyuşturucu madde kullanıp hayatını kaybetti!

Görümcesi Pamela Tollan'ın verdiği ifade göre, Becky doğumunun ardından ilk kez dışarı çıkıp sosyalleşecekti bu sebeple heyecanlıydı. Bir bara giden ikili orada 40 yaşındaki Barry McAuley ve 34 yaşındaki Martin Stewart ile tanıştılar ve sohbet etmeye başladılar.

TİTREMEYE BAŞLADI

rebecca-tollan-mom-died-cocaine (3)

Pamela'nın anlattığına göre Becky bir süre sonra onlara uyuşturucu maddeleri olup olmadığını sordu. Bir miktarını mekanda kullandıktan sonra ikili, adamlarla birlikte bir eve gidip orada partilemeye devam ettiler. Ancak bir süre sonra Becky, titremeye başladı.

DİLİNİ ISIRDI

rebecca-tollan-mom-died-cocaine (2)

Şimdi Tollan'a uyuşturucu madde sağladıkları için cinayetle suçlanan adamlardan Stewart ona yardımcı olmaya çalıştı ama çabaları sonuç vermedi. Becky bir süre sonra uyuşmaya başladı ve daha sonra dilini ısırmasıyla ağzından kan gelmeye başladı.

HAYATINI KAYBETTİ

rebecca-tollan-mom-died-cocaine (1)

Genç anne, acil durum ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı ancak ne yaızk ki aşırı dozdan hayatını kaybetti. Pamela, mahkemeye, yengesinin hamileliği sırasında uyuşturucu ve alkolden uzak durduğunu ve doğumdan sonraki ilk gece vücudunun bunu kaldıramamış olabileceğini söyledi.

McAuley ve Stewart, cinayet suçlamalarını reddettiler. Duruşma ise hala devam ediyor.

İlginizi Çekebilir

Penisine uyuşturucu madde sürüp oral sekse zorladı!

Penisine uyuşturucu madde sürüp oral sekse zorladı!

Gece kulübünün tuvaletinde sevişirken yakalandılar!

Gece kulübünün tuvaletinde sevişirken yakalandılar!

''Eski sevgilimle birlikteyken bir günde 21 kez orgazm oldum!''

''Eski sevgilimle birlikteyken bir günde 21 kez orgazm oldum!''

 Avladığı hayvanları cinsel organına astı! Yok artık...

Avladığı hayvanları cinsel organına astı! Yok artık...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadının üzerine atlayınca kurşun yağdırdıGenç kadının üzerine atlayınca kurşun yağdırdı
Vajinasını kopyalayıp seks oyuncağı yaptı! “En büyük hayalimdi”Vajinasını kopyalayıp seks oyuncağı yaptı! “En büyük hayalimdi”
Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttuAvcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu
Anahtar Kelimeler:
İngiltere uyuşturucu

En Çok Okunan Trend Haberler

Genç kadının üzerine atlayınca kurşun yağdırdı

Genç kadının üzerine atlayınca kurşun yağdırdı

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

İç çamaşırıyla poz verdi! Pantolonunun düğmesini açınca...

İç çamaşırıyla poz verdi! Pantolonunun düğmesini açınca...

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.