''Eski sevgilim beni günde 21 kez orgazm ederdi'' dedi! Şimdi herkes o adamın peşinde

27 yaşındaki model, bir video yayınında kendisine izletilen bir videodaki konuşmacının "Kişiyi tatmin edebilecek tek kişi İsa'dır" demesi üzerine yaptığı yorumla hayranlarını bir kez daha şaşkına çevirdi.

Yatağından çekilmiş bir videoda yorumu paylaşan Abbie, kendisini tatmin edebilen bir eski sevgilisi olduğunu savundu.

''BİR GÜNDE 21 KEZ''

7.000'den fazla beğeni alan video gönderisinde, "Eski erkek arkadaşım, 20 yaşındayken beni günde 21 kez orgazm etmişti. Bu yüzden o da tatmin edebilir diye düşünüyorum." diye konuşan Abbie, yorumuyla ağızları açık bıraktı.

DETAY İSTEDİLER

Şaşkına dönen izleyiciler, Abbie'den eski sevgilisine dair daha çok detay istediler. Birçok kullanıcı yorumlar kısmını meraklı sorularıyla doldururken kimileri de ona nasıl ulaşabiliriz diyerek Abbie'nin eski erkek arkadaşının uyandırdığı merakı şaka yollu ifade ettiler.