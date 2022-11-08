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''Eski sevgilim beni günde 21 kez orgazm ederdi'' dedi! Şimdi herkes o adamın peşinde

08.11.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı model Abbie Chatfield, daha önce de cinsel hayatına dair cesur açıklamalarıyla gündemi olmuştu. Abbie, kısa süre önce erkek arkadaşı Konrad Bien-Stephen ile ayrıldığını açıkladı ancak ayrılık sonrası genç kadın o zamandan beri cinsel hayatında yeni şeyler denediğini ve bu süreçte kadınların sadece %5'inin yaşadığı bir şeyi deneyimlediğini itiraf etti.

''Eski sevgilim beni günde 21 kez orgazm ederdi'' dedi! Şimdi herkes o adamın peşinde

27 yaşındaki model, bir video yayınında kendisine izletilen bir videodaki konuşmacının "Kişiyi tatmin edebilecek tek kişi İsa'dır" demesi üzerine yaptığı yorumla hayranlarını bir kez daha şaşkına çevirdi.

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Yatağından çekilmiş bir videoda yorumu paylaşan Abbie, kendisini tatmin edebilen bir eski sevgilisi olduğunu savundu.

''BİR GÜNDE 21 KEZ''

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7.000'den fazla beğeni alan video gönderisinde, "Eski erkek arkadaşım, 20 yaşındayken beni günde 21 kez orgazm etmişti. Bu yüzden o da tatmin edebilir diye düşünüyorum." diye konuşan Abbie, yorumuyla ağızları açık bıraktı.

DETAY İSTEDİLER

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Şaşkına dönen izleyiciler, Abbie'den eski sevgilisine dair daha çok detay istediler. Birçok kullanıcı yorumlar kısmını meraklı sorularıyla doldururken kimileri de ona nasıl ulaşabiliriz diyerek Abbie'nin eski erkek arkadaşının uyandırdığı merakı şaka yollu ifade ettiler.

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