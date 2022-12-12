Bebeğini kucağına almaya hazırlanan Aslı Enver'den yeni paylaşım!

Aslı Enver, ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da hayatını birleştirmişti. Çift, aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' demişti. Sürpriz bir şekilde evlenen ikilinin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yapmıştı.

Nikahtan günler sonra hamile olduğunu öğrenen 38 yaşındaki oyuncudan yeni fotoğraflar geldi.

Enver'in paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Oyuncunun paylaşımı 150 binden falza beğeni aldı.





