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Bebeğini kucağına almaya hazırlanan Aslı Enver'den yeni paylaşım!

12.12.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin projelerle adından söz ettiren Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti. Evlilik sonrası hamile olduğu ortaya çıkan Enver, Instagram hesabından sırt dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaştı. 38 yaşındaki oyuncunun yeni kareleri dikkat çekti.

Bebeğini kucağına almaya hazırlanan Aslı Enver'den yeni paylaşım!

Aslı Enver, ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da hayatını birleştirmişti. Çift, aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' demişti. Sürpriz bir şekilde evlenen ikilinin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yapmıştı.

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Nikahtan günler sonra hamile olduğunu öğrenen 38 yaşındaki oyuncudan yeni fotoğraflar geldi.

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Enver'in paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Oyuncunun paylaşımı 150 binden falza beğeni aldı.

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