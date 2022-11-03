Bebeğinin babası tarafından bir erkek için terk edildi! “Şimdi onun erkek arkadaşı benim en iyi arkadaşım”

Maddie Ross ve Dion Negrea, yıllar önce lise yıllarında romantik bir ilişki yaşamıştı. İkili zaman sonra 2015 yılında tekrar bir birliktelik yaşadılar. Maddie, Dion'a başından beri aşıktı. Yaşadıkları ilişki onlara bir çocuk verdi. 2016 yılında oğulları Braxton dünyaya geldi. Ancak Maddie yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunun başından beri farkındaydı.

AYRILDILAR

Tanıştıklarından bu yana Dion'un eşcinsel olduğuna dair şüpheleri olan Maddie, telefonunda erkeklerle flört ettiğini gösteren mesajlar da bulunca şüphesi arttı. Ancak Dion cinselliğini saklamayı tercih edince, Maddie oğlunun ve kendisinin huzuru için ondan ayrıldı.

REHABİLİTASYON MERKEZİNE YATTI

Ancak bu süreç Dion için yıpratıcı oldu. Hem cinsel kimliğini baskılaması hem de yalnız kalması onu uyuşturucu kullanımına yönlendirdi. Bunun sonucunda hukuken de başı belaya girince bir rehabilitasyon merkezine yatırıldı. Bu süreçte onun yanında olan ilk kişi Maddie oldu.

''BİR KADIN OLSA DAHA ÇOK ÜZÜLÜRDÜM''

Burada toparlanmaya başlayan Dion, merkezde 30 yaşındaki Leigh Fox ile tanıştı. Rehabilitasyonun ardından Fox ile bir ilişkiye başlayan Dion, cinsel kimliğiyle ilgili ilk kez Maddie'ye açıldı. Duruma ilişkin konuşan Maddie ''Leigh oldukça seksi bulduğum bir erkekti. Sanırım bu kişi bir kadın olsaydı daha çok üzülürdüm.'' diye konuştu

EN İYİ ARKADAŞI OLDU

Leigh'in de desteğiyle iyileşen ve onun da yardımıyla bir ebeveyn olmakla ilgili yol kat eden Dion şimdi mutlu. Maddie de oğlunun babası ve onun erkek arkadaşıyla bu mutluluğu paylaşıyor. Artık 4 kişilik geniş bir aile olduklarını söyleyen Maddie, sık sık birlikte vakit geçirdiklerini ve Leigh'in en iyi arkadaşı olduğunu açıkladı.

