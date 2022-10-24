Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sekiz kadınla aynı anda evli olan sosyal medya fenomeni Arthur O Urso’dan şaşırtan itiraf! “Birden fazla partnere sahip olmak kolay değil”

Sekiz kadınla aynı anda evli olan sosyal medya fenomeni Arthur O Urso’dan şaşırtan itiraf! “Birden fazla partnere sahip olmak kolay değil”

24.10.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yaşayan sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, 8 kadınla aynı anda evli olduğunu açıklayarak popüler olmayı başarmıştı. Sosyal medya fenomeni sekiz eşe sahip olmanın kolay olmadığını belirterek Birleşik Arap Emirlikleri gezisinde ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde çokeşli evliliklerin yasal olduğunu vurgulayan Urso, “Daha fazlasını öğrenmek için buraya geldim” dedi.

Sekiz kadınla aynı anda evli olan sosyal medya fenomeni Arthur O Urso’dan şaşırtan itiraf! “Birden fazla partnere sahip olmak kolay değil”

Sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, yerel kültürü ve gastronomiyi tanımanın yanı sıra ülkelerdeki çokeşlilik modellerini gözlemlemek için bir gezi rotası oluşturdu. Fenomen ismin ilk durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri oldu. , Brezilya'nın São Paulo şehrinde yaşayan ve sekiz kadınla aynı anda evli olduğu için uluslararası alanda popülerlik kazanan Urso, “Özellikle düğünler söz konusu olduğunda yeni kültürleri tanımanın önemli olduğunu düşünüyorum. Birden fazla partnere sahip olmak kolay değil. İnsanlar bunu nasıl yapıyor gözlemlemek istiyorum” dedi.

“Ölürsem kocam ne yapar?” dedi, eşi ve çocuklarına bakması için çok eşliliğe geçiş yaptı“Ölürsem kocam ne yapar?” dedi, eşi ve çocuklarına bakması için çok eşliliğe geçiş yaptı

“ORADA KENDİMİ ŞEYH GİBİ HİSSETTİM”

1

Dubai ziyareti sırasında kendisini şehirle özdeşleştirdiğini ifade eden Urso, “Yaşam maliyetinin ve lüksün en yüksek olduğu yerlerden biri. Orada kendimi şeyh gibi hissettim. Burası inanılmaz güzel ve çok zengin. Kültürle kendimi özdeşleştirdim ancak burada yaşayabileceğimi sanmıyorum” diye konuştu.

Seyir halindeki trenin içinde diğer yolculara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! Skandal görüntüler sosyal medyada tepki topladıSeyir halindeki trenin içinde diğer yolculara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! Skandal görüntüler sosyal medyada tepki topladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seksi pozlarından sonra itiraf geldi! “Daha büyüğünü istiyorum”Seksi pozlarından sonra itiraf geldi! “Daha büyüğünü istiyorum”
İç çamaşırsız pozları hayranlarının aklını başından aldıİç çamaşırsız pozları hayranlarının aklını başından aldı
Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldiKocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi
Anahtar Kelimeler:
Brezilya ilişki sorunları

En Çok Okunan Trend Haberler

Gerçekler hayatını altüst etti! “Beni sahte penisle kandırdı”

Gerçekler hayatını altüst etti! “Beni sahte penisle kandırdı”

İç çamaşırsız pozları hayranlarının aklını başından aldı

İç çamaşırsız pozları hayranlarının aklını başından aldı

Sarı geceliğiyle öyle bir poz verdi ki... Beğeni butonu çöktü

Sarı geceliğiyle öyle bir poz verdi ki... Beğeni butonu çöktü

Kelepçeleyip hapsetti, çamaşır suyu içirip dışkılarını yedirdi!

Kelepçeleyip hapsetti, çamaşır suyu içirip dışkılarını yedirdi!

İlginizi Çekebilir

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.