Sekiz kadınla aynı anda evli olan sosyal medya fenomeni Arthur O Urso’dan şaşırtan itiraf! “Birden fazla partnere sahip olmak kolay değil”

Sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, yerel kültürü ve gastronomiyi tanımanın yanı sıra ülkelerdeki çokeşlilik modellerini gözlemlemek için bir gezi rotası oluşturdu. Fenomen ismin ilk durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri oldu. , Brezilya'nın São Paulo şehrinde yaşayan ve sekiz kadınla aynı anda evli olduğu için uluslararası alanda popülerlik kazanan Urso, “Özellikle düğünler söz konusu olduğunda yeni kültürleri tanımanın önemli olduğunu düşünüyorum. Birden fazla partnere sahip olmak kolay değil. İnsanlar bunu nasıl yapıyor gözlemlemek istiyorum” dedi.

“ORADA KENDİMİ ŞEYH GİBİ HİSSETTİM”

Dubai ziyareti sırasında kendisini şehirle özdeşleştirdiğini ifade eden Urso, “Yaşam maliyetinin ve lüksün en yüksek olduğu yerlerden biri. Orada kendimi şeyh gibi hissettim. Burası inanılmaz güzel ve çok zengin. Kültürle kendimi özdeşleştirdim ancak burada yaşayabileceğimi sanmıyorum” diye konuştu.



