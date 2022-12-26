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Bebek telsizi ortaya çıkardı! Eşinin kendisini eski iş arkadaşıyla aldattığını öğrenince olanlar oldu

26.12.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşayan bir adam, yatak odalarındaki bebek telsizi sayesinde eşi tarafından aldatıldığını öğrendi. Duvara doğru çevrilen ancak sesi açık unutulan bebek telsizinden gelen sesler, eşinin onu yakın bir arkadaşıyla aldattığını ortaya çıkarınca olanlar oldu.

Bebek telsizi ortaya çıkardı! Eşinin kendisini eski iş arkadaşıyla aldattığını öğrenince olanlar oldu

47 yaşındaki Marek Fecko, çifti işteyken telefonuna bağlı cihazdan duydu. Duyduklarına inanamayan eş, hızla 11 yıllık eşi ve eski bir iş arkadaşı olan sevgilisiyle yüzleşmek için hızla eve gitti. Öfkesine yenik düşen Fecko, panikle kendisini arabasına kilitleyen adamı bıçakla tehdit etti.

BEŞ AYDIR SÜRÜYORDU

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Olayın ardından üçüncü kişi olan ancak kimliği açıklanmayan adam, Fecko'dan şikayetçi oldu. Beş aydır devam eden ilişkiden haberdar olunca deliye dönen Marek Fecko'ya 120 saatlik ücretsiz çalışma ile 18 aylık toplum emri verildi. Ayrıca saldırıdan sonra bir yıl boyunca kurbanın yanına yaklaşması yasaklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aldatma bebek telsizi

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