Bebek telsizi ortaya çıkardı! Eşinin kendisini eski iş arkadaşıyla aldattığını öğrenince olanlar oldu

47 yaşındaki Marek Fecko, çifti işteyken telefonuna bağlı cihazdan duydu. Duyduklarına inanamayan eş, hızla 11 yıllık eşi ve eski bir iş arkadaşı olan sevgilisiyle yüzleşmek için hızla eve gitti. Öfkesine yenik düşen Fecko, panikle kendisini arabasına kilitleyen adamı bıçakla tehdit etti.

BEŞ AYDIR SÜRÜYORDU

Olayın ardından üçüncü kişi olan ancak kimliği açıklanmayan adam, Fecko'dan şikayetçi oldu. Beş aydır devam eden ilişkiden haberdar olunca deliye dönen Marek Fecko'ya 120 saatlik ücretsiz çalışma ile 18 aylık toplum emri verildi. Ayrıca saldırıdan sonra bir yıl boyunca kurbanın yanına yaklaşması yasaklandı.