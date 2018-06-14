MAGAZİN

Bedava bilet skandalı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

Dünya turnesine çıkan Beyonce ve Jay-Z’nin, İngiltere’deki şovu öncesinde elde kalan biletlerin, ücretsiz dağıtıldığı ortaya çıktı.

Bedava bilet skandalı!

Müzik dünyasının en ünlü çiftinin başı, şu sıralar boş koltuklarla dertte! 6 Haziran’da Cardiff’te ilk konserlerini vererek, On The Run II turnesine başlayan Beyonce ve Jay-Z’nin, bilet satışlarının iyi gitmediği öğrenildi. Twitter’dan yazan bazı kullanıcılar, 9 Haziran’daki Glasgow sahnesi öncesinde, konser alanında boş koltuklar kaldığı için, etkinlik biletlerinin ücretsiz dağıtıldığını söyledi. Skandal, Frank isimli bir Twitter kullanıcısının, “Hampden Park’ın yakınlarındaki otoparkta, Beyonce ve Jay-Z’nin konserine bedava bilet dağıtılıyor” ve başka birinin “Bugün iş yerinde Beyonce’nin güvenlik ekibiyle tanıştım. Bana şov için ücretsiz bilet verdiler” diye yazmasıyla ortaya çıktı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Cardiff’teki ilk konserde de boş koltuklar olduğu, bilet fiyatlarınınsa 300 ila 3 bin TL arasında değiştiği belirtildi.

İkili,18’i Avrupa’da, 30’u Kuzey Amerika’da olmak üzere, 48 şova imza atacak.

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Anahtar Kelimeler:
beyonce İngiltere konser

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