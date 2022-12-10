Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Beden pozitifliği savunucusu Mik Zazon iç çamaşırlı paylaşımıyla olay yarattı! “Her izimi göstermek istedim”

Beden pozitifliği savunucusu Mik Zazon iç çamaşırlı paylaşımıyla olay yarattı! “Her izimi göstermek istedim”

10.12.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken blog yazarı Mik Zazon, vücutları normalleştirmek için sosyal medya hesaplarını kullanıyor. Sosyal medyada 900 binden fazla takipçisi bulunan Zazon, son olarak iç çamaşırıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşarak doğal bedenini gösterdi.

Beden pozitifliği savunucusu Mik Zazon iç çamaşırlı paylaşımıyla olay yarattı! “Her izimi göstermek istedim”

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine kavuşan Mik Zazon, vücudundaki her bir noktayla barışık olduğunu belirterek beden pozitliğini hatırlatan bir paylaşım yaptı. Yakın tarihli bir gönderisinde Zazon, vücudunun tüm doğal özelliklerini kutlamak için sadece iç çamaşırıyla kıvrımlarını sergilediği bir fotoğrafını paylaştı.

HAYRANLARINDAN BEĞENİ YAĞDI

2

Beyaz, siyah ve sarı çiçeklerden oluşan iç çamaşırı takımıyla koltukta oturduğu anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaşan Zazon gönderisine, “Umarım bugün bir dakikanızı ayırıp güzel vücudunuza hayranlıkla bakarsınız. Her izimi göstermek istedim” notunu ekledi.

1

Sosyal medya kullanıcıları Zazon’un gönderisi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Tüm kadınlara bedenlerinin değerli olduğunu öğretiyorsunuz” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten ilham vericisin” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

 Şoke eden üçlü ilişki itirafı! “Nerede, ne yaptığını biliyorum!”

Şoke eden üçlü ilişki itirafı! “Nerede, ne yaptığını biliyorum!”

 Boyları 20 cm! "Dalga geçiyorlar"

Boyları 20 cm! "Dalga geçiyorlar"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baktıkça baktılar! Metroya havluyla bindiBaktıkça baktılar! Metroya havluyla bindi
Evli adamla beraber olan kadının toynakları ve kuyruğu çıktı Evli adamla beraber olan kadının toynakları ve kuyruğu çıktı
Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisi ve annesini aynı yatakta bastı! O anları ifşa etti

Sevgilisi ve annesini aynı yatakta bastı! O anları ifşa etti

Çıplak elbisesi sosyal medyayı salladı! Bir gören bir daha baktı

Çıplak elbisesi sosyal medyayı salladı! Bir gören bir daha baktı

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

İşçiydi milyoner oldu! İsteklerini tek tek sıraladı

İşçiydi milyoner oldu! İsteklerini tek tek sıraladı

İlginizi Çekebilir

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.