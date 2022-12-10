Beden pozitifliği savunucusu Mik Zazon iç çamaşırlı paylaşımıyla olay yarattı! “Her izimi göstermek istedim”

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine kavuşan Mik Zazon, vücudundaki her bir noktayla barışık olduğunu belirterek beden pozitliğini hatırlatan bir paylaşım yaptı. Yakın tarihli bir gönderisinde Zazon, vücudunun tüm doğal özelliklerini kutlamak için sadece iç çamaşırıyla kıvrımlarını sergilediği bir fotoğrafını paylaştı.

HAYRANLARINDAN BEĞENİ YAĞDI

Beyaz, siyah ve sarı çiçeklerden oluşan iç çamaşırı takımıyla koltukta oturduğu anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaşan Zazon gönderisine, “Umarım bugün bir dakikanızı ayırıp güzel vücudunuza hayranlıkla bakarsınız. Her izimi göstermek istedim” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları Zazon’un gönderisi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Tüm kadınlara bedenlerinin değerli olduğunu öğretiyorsunuz” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten ilham vericisin” yorumunu yaptı.