Beden pozitifliği savunucusu olan Josephine Livin, sosyal medyanın sahteliğini gösterdi

Sosyal medyanın ve moda sektörünün dayattığı güzellik kalıplarının dışına çıkılması gerektiğini savunan Josephine Livin, takipçileriyle son gönderisinde gerçek hayatındaki doğal halini gösterdi. Sosyal medydan yaptığı özsevgi paylaşımları sayesinde 65 bin takipçiye ulaşan Livin, poz ve açıların vücut görüntüsünü değiştirebileceğini iki farklı fotoğraf üzerinden gösterdi.

“ESKİDEN ÇOK UTANIRDIM”

Danimarka’nın Kopenhag şehrinde yaşayan sosyal medya fenomeni doğru ışık, açı ve poz sayesinde kişilerin olduğundan daha farklı görünebileceğini uygulamalı olarak takipçileriyle paylaştı. Yeşil bir spor takımıyla ayna karşısında poz veren Livin, figürünü kucaklama korkusunun üstesinden nasıl geldiğini açıklamak için enstantanelerini yanyana paylaştığını söyledi.

Eskiden dış görüntüsü nedeniyle utandığını dile getiren Livin, “16 yaşındaki ben fotoğraflarda kendinden emin hissetmezdi. Kimse fark etmesin diye şişkinliğimi saklamaya çalışırdım. Çünkü birinin görme ihtimaline karşı eskiden çok utanırdım. Şimdi harika göründüğümü hissediyorum” dedi.

“BU BANA GÜVEN VERİYOR”

Dış görüntünün önemli olmadığını fark edebilecek olgunluk seviyesine eriştiğini belirten Livin, “Kendime güvenmem için vücudumun belirli bir şekilde görünmesi gerekmediğini fark ettim. Kendime karşı dürüst olduğumda, rahatladığımda ve gülümsediğimde bu bana güven veriyor.İnsanların midenizi değil, gülümsemenizi fark ettiğini unutmayın.” diye konuştu.



