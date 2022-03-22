Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Beden pozitifliği savunucusu olan Josephine Livin, sosyal medyanın sahteliğini gösterdi

Beden pozitifliği savunucusu olan Josephine Livin, sosyal medyanın sahteliğini gösterdi

22.03.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına ve kalıplarına meydan okumak istediğini dile getiren fenomen Joesphine Livin, gün her saatinde mükemmel görünemeyeceğini savundu. Şişkinlikle beraber vücudunda oluşan kusurları kabul ettiğini ifade eden fenomen takipçileriyle en doğal halini paylaştı.

Beden pozitifliği savunucusu olan Josephine Livin, sosyal medyanın sahteliğini gösterdi

Sosyal medyanın ve moda sektörünün dayattığı güzellik kalıplarının dışına çıkılması gerektiğini savunan Josephine Livin, takipçileriyle son gönderisinde gerçek hayatındaki doğal halini gösterdi. Sosyal medydan yaptığı özsevgi paylaşımları sayesinde 65 bin takipçiye ulaşan Livin, poz ve açıların vücut görüntüsünü değiştirebileceğini iki farklı fotoğraf üzerinden gösterdi.

“ESKİDEN ÇOK UTANIRDIM”

1

Danimarka’nın Kopenhag şehrinde yaşayan sosyal medya fenomeni doğru ışık, açı ve poz sayesinde kişilerin olduğundan daha farklı görünebileceğini uygulamalı olarak takipçileriyle paylaştı. Yeşil bir spor takımıyla ayna karşısında poz veren Livin, figürünü kucaklama korkusunun üstesinden nasıl geldiğini açıklamak için enstantanelerini yanyana paylaştığını söyledi.

3

Eskiden dış görüntüsü nedeniyle utandığını dile getiren Livin, “16 yaşındaki ben fotoğraflarda kendinden emin hissetmezdi. Kimse fark etmesin diye şişkinliğimi saklamaya çalışırdım. Çünkü birinin görme ihtimaline karşı eskiden çok utanırdım. Şimdi harika göründüğümü hissediyorum” dedi.

Yetişkin film yıldızı Sophie Anderson’ın duşta göğüs silikonları patladı! Sevgilisinin sürprizi herkesi şaşırttıYetişkin film yıldızı Sophie Anderson’ın duşta göğüs silikonları patladı! Sevgilisinin sürprizi herkesi şaşırttı

“BU BANA GÜVEN VERİYOR”

2

Dış görüntünün önemli olmadığını fark edebilecek olgunluk seviyesine eriştiğini belirten Livin, “Kendime güvenmem için vücudumun belirli bir şekilde görünmesi gerekmediğini fark ettim. Kendime karşı dürüst olduğumda, rahatladığımda ve gülümsediğimde bu bana güven veriyor.İnsanların midenizi değil, gülümsemenizi fark ettiğini unutmayın.” diye konuştu.

Bunu hep yapıyor! Sosyal medyanın sahteliğini göstermek için Nelly London, iç çamaşırlı pozları paylaştıBunu hep yapıyor! Sosyal medyanın sahteliğini göstermek için Nelly London, iç çamaşırlı pozları paylaştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sözleri tepki çekti! “Büyük beden modellerden...”Sözleri tepki çekti! “Büyük beden modellerden...”
Hastaneden bile çıplak pozunu paylaştı! “Çalışmayı asla...”Hastaneden bile çıplak pozunu paylaştı! “Çalışmayı asla...”
Eski Rus ajanı eğitimini anlattı! “Seks teknikleri öğretildi”Eski Rus ajanı eğitimini anlattı! “Seks teknikleri öğretildi”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Evlilik itirafı şaşırttı! “Başka erkeklerle cinsellik...”

Evlilik itirafı şaşırttı! “Başka erkeklerle cinsellik...”

Ülkeleri savaşıyor! Onlar teknede tatil yapıyor

Ülkeleri savaşıyor! Onlar teknede tatil yapıyor

Yıllardır tüylerini almıyor! “Abonelerim buna bayılıyorlar”

Yıllardır tüylerini almıyor! “Abonelerim buna bayılıyorlar”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.