Yetişkin film yıldızı Sophie Anderson’ın duşta göğüs silikonları patladı! Sevgilisinin sürprizi herkesi şaşırttı

İngiltere’de geniş bir hayran kitlesi bulunan yetişkin film yıldızı Sophie Anderson, geçtiğimiz yıllarda göğüs büyütme operasyonlarıyla gündeme gelmişti. Dünyanın en büyük göğüslerine sahip olmak için sık sık bıçak altına yatan Anderson, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 12 ay içinde dört kez sepsis geçirmesi nedeniyle sık sık hastaneye başvurmak zorunda kaldı.

İLTİHAPLANAN IMPLANTI PATLADI

Geçtiğimiz günlerde duşa girdiği sırada göğsünden gelen sıvıyla bir anda şaşkınlığa uğrayan Anderson, silikonlarının patladığını fark etti. O anlarda sevgilisine haber veren ve gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Anderson tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren Anderson’ın moralini yükseltmek isteyen sevgilisi ise ünlü isme evlenme teklifi etti.

“ÖLECEĞİMDEN KORKTUM”

Yaşadıklarından sonra öleceğinden ve kariyerinin sekteye uğrayacağından korktuğunu dile getiren Anderson’ın hastanede en büyük destekçisi sevgilisi Damian oldu. 4 çocuk annesi Anderson’ı hastanede bir an olsun yalnız bırakmayan Damian, 33 yaşındaki isme jelibondan yapılan bir yüzükle evlenme teklifi etti. Sevgilisinin sürprizi karşısında büüyk bir şaşkınlığa uğradığını söyleyen Anderson, “Gerçekten çok kötü şeyler yaşadım. Öleceğimden korktum. Ancak Damian moralimi yükseltmek için oraydı. Benim kayam oldu. Bana jelibondan bir yüzükle evlenme teklifi etti. Hastaneden çıktığımda gizli bir düğün yapacağız” dedi.

“HAYATIMIN AŞKI”

Sette film çekimleri sırasında tanıştıklarını söyleyen Anderson, “Damian hayatımın aşkı. Geçen sene bir porno setinde tanışmıştık ve birlikte sahnemiz varken aşık olmuştuk. Gerçekten Damian'ın benim ruh eşim olduğunu hissediyorum. İki yalnız kurdun bir araya gelmesi gibi ve o zamandan beri birbirimizi bırakmamışız gibi. O şimdiye kadar tanıştığım en sevgi dolu şefkatli insan. Bizim için bu kriz döneminde, ilişkimiz için böyle bir güç gösterdi ve aslında dürüst olmak gerekirse, bir sonraki seviyeye taşındı. Bana hiç bu kadar sevgi ve anlayış gösterilmedi.” dedi.



