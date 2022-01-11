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Beden pozitifliği savunucusu olan Nelly London, göğüslerinin değişimini kutlamak için bir heykel yaptırdı

11.01.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Nelly London, beden pozitifliği paylaşımları sayesinde popüler olmayı başardı. Bedenlerin kendine özgü ve kalıplaşan güzellik trendlerinden uzak olduğunu ifade eden London, vücuduyla çıktığı yolculuğu kutlamak için bir heykel yaptırmaya karar verdi.

Beden pozitifliği savunucusu olan Nelly London, göğüslerinin değişimini kutlamak için bir heykel yaptırdı

Vücut pozitifliği etkileyici Nelly London, göğüslerinden bir sanat eseri ortaya çıkartmak istedi ve bunları sosyal medya hesabından paylaştı. Brighton’da yaşayan ve yaklaşık 457 bin takipçisi bulunan fenomen isim toplumsal kusur olarak görülen çatlaklarını ve selülitleri büyük bir cesaretle sergiliyor. İnsanların da tıpkı kendisi gibi bedenlerini kabul etmesini ve sevmesine yönelik olarak paylaşımlar yapan London, özellikle başarısız geçen meme estetiği operasyonundan sonra yara izlerini göstermekten gurur duyduğunu ifade etti. London son olarak bedensel yolculuğunu somut bir şekilde göstermek için heykel yaptırmaya karar verdi.

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“BELGELEMEK İSTEDİM”

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Vücut döküm sanatçısı Lydia Reeves’i ziyaret ederek göğüs dökümü deneyimini yaşamak isteyen London, sosyal medya hesabından bu anları paylaşmayı ihmal etmedi. Sanatçının daha önceki çalışmalarının önünde poz veren fenomen isim, “Silikonlarımı çıkarttırdım. Bunu yaptığım ve göğüslerimi tam olarak şu anda olduğu gibi kutladığım için çok mutluyum. Pek çok kadının bu durumu yaşadığını biliyorum. Bu yüzden bunu belgelemek istedim” dedi.

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sosyal medya
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