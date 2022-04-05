Beden pozitifliği savunucusu olan Taya Christian, spor kıyafetleriyle takipçilerini selamladı! “Sporun bedeni yok”

Sosyal medya fenomeni Taya Christian, spor salonunda kendinden emin hissetmenin herkesin hakkı olduğunu savunarak toplumsal tabuları alt üst etmeye devam edeceğini ifade etti.

Güzellik kalıplarının belirlenen beden ölçülerinde sıkışmasının kadınları tek tip bir moda anlayışının içinde hapsettiğini dile getiren Christian, spor kıyafetli paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Taytı ve spor sütyeniyle yaptığı paylaşımla takipçilerinden tam not alan Christian, “Özgüven kıyafetle başlar. Kendinizi saklamayın” dedi.

“İLHAM VERİYORSUN”

Christian’ın gönderisi kısa sürede sosyal medyada popüler oldu. Kullanıcıların büyük bir bölümü Christian’ın spor kıyafetleri içindeki paylaşımına yoğun ilgi gösterdi ve kendinden emin tavrı nedeniyle fenomen ismi tebrik etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisine, “İlham veriyorsun. Harika görünüyorsun” yorumunu yaptı.



