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Görünüşünü değiştirmek için milyonlarca dolar harcadı! Görenler tanımakta zorluk yaşadı

02.04.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans fenomeni Chloe Khan, göğüsleri, poposu ve hatta vajinası da dahil olmak üzere bir dizi estetik operasyon geçirdi. Ergenliğinden beri yaşıtları tarafından dışlandığını ifade eden Khan, görünüşünü değiştirmek için estetik operasyonlara 1.3 milyon dolardan fazla harcadığını itiraf etti.

Görünüşünü değiştirmek için milyonlarca dolar harcadı! Görenler tanımakta zorluk yaşadı

OnlyFans hesabını oluşturduktan sonra kısa sürede popüler olmayı başaran Chole Khan, sosyal medyadan seksi fotoğraflarını ve videolarını paylaşarak aboneleri üzerinden aylık gelir elde ediyor. Aylık kazancını kendisine yatırım yapmak için harcadığını dile getiren Khole, estetik operasyonlarını finanse etmek adına OnlyFans gelirini kullandığını söyledi. Kendisini değiştirmenin ve yeni görüntüsünün özgüvenini yükselttiğini ifade eden Khan, “Yıllar içinde güzelleşmek için 1.3 milyon dolar harcadım. Sadece ameliyatlar değil, ameliyatsız saç uzatma ve cilt bakımı gibi prosedürler için de düzenli ödeme yaptım” dedi.

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ESTETİK AMELİYATLARINI ANLATTI

ESTETİK2

Göğüslerinin büyük göründüğü için çok fazla cerrahi işleme tabi tutulduğunu iddia edenlerin aksine Khan, “Sadece iki kez göğüs ameliyatı oldum. Bir Brezilya pop kaldırma ve yağ aldırma operasyonı geçirdim. Onların yanında yeni doğum yaptığım sıralarda olduğu için tasarım bir vajina yaptırdım. Popo implantımda enfeksiyon sorunu yaşadım ve bu yüzden onu değiştirmem gerekti. Ancak kendimi şu anda tamamen farklı hissediyorum” dedi.

Las Vegas ve Dubai’de dönüşümlü olarak yaşayan OnlyFans fenomeni ürettiği içerikler sayesinde milyonlarca dolar gelir elde ettiğini ve bu işin en iyileri arasında görülmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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