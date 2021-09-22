Beden pozitifliğini savunucusu Iskra Lawrence, kilosuyla dalga geçenlere meydan okudu

Sosyal medya hesabında genellikle kadınlara doğal bedenlerinde rahat olmalarını öğütleyen Lawrence, kendisini fazla kiloları nedeniyle eleştirenlere sert mesaj verdi. Yaklaşık 4.7 milyon takipçisi bulunan Lawrence, her zaman öz güveni yüksek gözükmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Vücudundaki kıvrımlar ve fazla kilolar nedeniyle sık sık eleştirilen 30 yaşındaki fenomen sevenleriyle sarı bikinili bir pozunu paylaştı.

“İNSANLAR NELERİ GİYMEMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR”

Vücut yapısı nedeniyle moda kalıplarına sıkıştığını söyleyen Lawrence insanların neyi giyip giymemesi gerektiği konusunda yaptığı yorumlara aldırış etmediğini dile getirdi. Mayo ve bikini giymek için uzun yıllar boyunca tedirginlik yaşadığını dile getiren Lawrence, paylaşımının diğer kadınların herkesin üstesinden gelmesi gereken güvensizlikleri olduğunu görmelerine yardımcı olacağını umuyor.

Bikinili fotoğrafına Lawrence, esprili bir dille “Bugün ailemle havuza gitmek için bir bikini giydim. Bu tamamen iç sesimin oyunu” notunu ekledi. Takipçileri ise bu özgüven dolu paylaşıma yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir takipçisi Lawrence’in gönderisine “İnsanların yargılarının ne olduğu kimin umrunda? Onların her şey hakkında bir fikri var. Bu yüzden hiç beklemeden bunu yapmaya devam et” yorumunu yaptı.



