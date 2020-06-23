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Beğeni rekorları kıran 4 farklı gelin pastası

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Son zamanların en popüler tatlılarından olan gelin pastasının 4 farklı versiyonunu sizler için bir araya getirdik. Seçin, beğenin, hazırlayın! Gelin pastası tarifini deneyen herkese şimdiden afiyetler diliyoruz :)

Beğeni rekorları kıran 4 farklı gelin pastası

Yumoş yumoş keki ve enfes kreması ile herkesten tam not alan gelin pastasının kıvamına da lezzetine de bayılacaksanız. Şimdiye kadar denemeyenler için sadece gelin pasta tarifi ile değil 4 farklı pasta ile geldik.

KLASİK GELİN PASTASI TARİFİ

Yumuşacık keki, enfes kreması ve hindistan cevizi aromasıyla isminin hakkını veren gelin pastası tarifi, kolay bir yapılışa sahip. Klasik gelin pastası tarifi nasıl yapılır diyenler için şuraya yapılışını bırakıyoruz, buyursunlar.

BİSKÜVİLİ GELİN PASTASI TARİFİ

Bu tarifimizin ismi ise pişmeyen bisküvili gelin pastası. Klasik gelin pastasına göre çok daha hızlı hazırlanıyor. Lezzeti ise 10 numara 5 yıldız! Bisküvili gelin pastası tarifi için tıklayın.

KAKAOLU GELİN PASTASI TARİFİ

Kakaolu gelin pastası ise, isminden de anlaşıldığı gibi kakaolu bir keke sahip. Tam ölçülü tarifi öğrenmek için tıklayın.

AĞLAYAN GELİN PASTASI TARİFİ

Çay saatlerine çok yakışan bir diğer tarifimiz ise ağlayan gelin pastası tarifi. Tarifin detayları için tıklayın.

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