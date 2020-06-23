Beğeni rekorları kıran 4 farklı gelin pastası

Yumoş yumoş keki ve enfes kreması ile herkesten tam not alan gelin pastasının kıvamına da lezzetine de bayılacaksanız. Şimdiye kadar denemeyenler için sadece gelin pasta tarifi ile değil 4 farklı pasta ile geldik.
Yumuşacık keki, enfes kreması ve hindistan cevizi aromasıyla isminin hakkını veren gelin pastası tarifi, kolay bir yapılışa sahip. Klasik gelin pastası tarifi nasıl yapılır diyenler için şuraya yapılışını bırakıyoruz, buyursunlar.
Bu tarifimizin ismi ise pişmeyen bisküvili gelin pastası. Klasik gelin pastasına göre çok daha hızlı hazırlanıyor. Lezzeti ise 10 numara 5 yıldız! Bisküvili gelin pastası tarifi için tıklayın.
Kakaolu gelin pastası ise, isminden de anlaşıldığı gibi kakaolu bir keke sahip. Tam ölçülü tarifi öğrenmek için tıklayın.
Çay saatlerine çok yakışan bir diğer tarifimiz ise ağlayan gelin pastası tarifi. Tarifin detayları için tıklayın.
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