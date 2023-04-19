Begüm Polat süper minisiyle şaşırttı! "Heyecan yaratıyoruz ama detay vermiyoruz” dedi! Ceketinin önünü aç deyince...

TikTok’taki videoları ile ün kazanan ve ardından şarkı çıkartmaya başlayan Begüm Polat, Taner Çağlı’nın Youtube’da sunduğu 4 Example programına katıldı. Sosyal medyadaki dekolteli pozları ile adından söz ettiren Begüm Polat’ın programdaki iddialı tarzı dikkat çekti.

Çağlı'nın "Senin altında etek mi var" diye sormasının üzerine Begüm Polat’ın "Şort etek var. Önlemimi aldım. Heyecan yaratıyoruz ama detay vermiyoruz" sözleri stüdyoda kahkahalara neden oldu.

Çağlı "Kıyafetine bakabilir miyim?" dedikten sonra ayağa kalkan Polat, "Bu benim meşhur kıyafetim. Ameliyatla üzerimden almayı düşündükleri kıyafet" dedi.

CEKETİNİN ÖNÜNÜ AÇ DEYİNCE...

Daha sonra Taner Çağlı Polat’tan ceketinin önünü açmasını istedi. Tiktok fenomeni ise “Onu açamayız. İçinde şey yok çünkü.” demesinin üzerine Çağlı “Ceketinin içinde hiçbir şey yok mu? Ben içinde bir tişört var falan sanıyorum” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Polat ise, "Ay yok canım ne tişörtü... Zaten yanıyorum" yanıtını verdi.

