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    4. Bekarlığa veda partisinde yaşadığı yasak aşkı ifşa etti! TikTok'tan adamın nişanlısına seslendi... "Seni aldattı beni bul"

    Bekarlığa veda partisinde yaşadığı yasak aşkı ifşa etti! TikTok'tan adamın nişanlısına seslendi... "Seni aldattı beni bul"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.03.2024 10:02
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    TikTok'ta 'Tianawiltshire' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın sosyal medya üzerindenilişki yaşadığı adamın nişanlısına seslendi. Genç kadın Las Vegas'taki bekarlığa veda partisinde tanıştığı adamın nişanlısına TikTok'tan seslenerek, "Seni aldattı beni bul" dedi.

    TikTok'ta 'Tianawiltshire' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın Las Vegas'ta tanıştığı bir erkekle ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Erkeğin bekar olduğunu zannettiğini söyleyen TikTok kullanıcısı daha sonrasında bekarlığa veda için Las Vegas'ta olduğunu öğrendiğini dile getirdi. TikTok'tan adamın nişanlısına seslenen genç kadın, "Kiminle evlendiğini öğrenmesine yardımcı olmak istiyorum. Bu tek gecelik ilişkiden çok daha fazlası" dedi.

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    Adama evli olup olmadığını sormasına rağmen bekar olduğuna dair bir cevap aldığını dile getiren kadın, "Nişanlısının adı Matt Adams olan ve Las Vegas'ta 9 Mart'ta bekarlığa veda için tatile giden kadınlar. Lütfen onunla evlenmeyin. Bu kızı bulmama yardım edin" notunu ekleyerek bir paylaşım yaptı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının paylaşımına yoğun ilgi gösterdi ve gönderisi 21 milyon izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Babamın adı Matt Adams ve annemle 24 yıldır evli ve o evde olmasına rağmen ben cevap arıyorum" yorumunu ekledi.

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