İtirafı sosyal medya çok konuştu! 'Aylık kese' olarak tanımladı... Detaylarını anlattı: "Sevgilimi annesi banyo yaptırıyordu"

Sevgilisinin ailesinin evine ziyaret ettiğinde şaşkına çeviren olayı gördüğünü belirten Becca, "Evlerine girdiğimde seslendim ve hiç kimse yok gibiydi. Yeniden 'Merhaba' diye bağırdım ve annesinin 'Üst katta banyodayız gel' dediğini duydum. Merdivenlerden yukarı çıktım ve banyoya girdiğimde şoke oldum. Çünkü 22 yaşındaki sevgilim çırılçıplak küvette oturuyordu ve annesi elinde bir fırçayla onun başında durup onu ovuyordu. Erkek arkadaşımın annesi tarafından yıkanmasını izlerken bu durum en az 30 dakika sürdü. Oturup onları izledim" dedi.