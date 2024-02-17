İtirafı sosyal medya çok konuştu! 'Aylık kese' olarak tanımladı... Detaylarını anlattı: "Sevgilimi annesi banyo yaptırıyordu"

Becca isimli bir sosyal medya kullanıcısının TikTok'tan yaptığı itirafı uzun süre konuşuldu. Üniversite birinci sınıfta henüz 18 yaşındayken 22 yaşında bir sevgilisi olduğunu belirten Becca, erkek arkadaşı ve annesinin banyoya birlikte girip "aylık kese" yaptırırken içeri girdiğini ve karşılaştığı manzaraya şoke olduğunu dile getirince sosyal medyada gündem oldu.
Sevgilisinin ailesinin evine ziyaret ettiğinde şaşkına çeviren olayı gördüğünü belirten Becca, "Evlerine girdiğimde seslendim ve hiç kimse yok gibiydi. Yeniden 'Merhaba' diye bağırdım ve annesinin 'Üst katta banyodayız gel' dediğini duydum. Merdivenlerden yukarı çıktım ve banyoya girdiğimde şoke oldum. Çünkü 22 yaşındaki sevgilim çırılçıplak küvette oturuyordu ve annesi elinde bir fırçayla onun başında durup onu ovuyordu. Erkek arkadaşımın annesi tarafından yıkanmasını izlerken bu durum en az 30 dakika sürdü. Oturup onları izledim" dedi.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Becca'nın paylaşımını yorum yağmuruna tutarak durumu eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu hayatımın en kötü ilişkisi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hiçbir dünyada bu normal değil." yorumunu ekledi.