Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. İtirafı sosyal medya çok konuştu! 'Aylık kese' olarak tanımladı... Detaylarını anlattı: "Sevgilimi annesi banyo yaptırıyordu"

    İtirafı sosyal medya çok konuştu! 'Aylık kese' olarak tanımladı... Detaylarını anlattı: "Sevgilimi annesi banyo yaptırıyordu"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.02.2024 15:36 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Becca isimli bir sosyal medya kullanıcısı TikTok'tan yaptığı itirafla herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Eski sevgilisinin ayda bir kez annesiyle birlikte banyo yaptığını söyleyen Becca, "Aylık kese diyorlar. Sevgilimi annesi banyo yaptırıyordu. Küvete doldurup onu keseliyordu" dedi. Becca'nın sosyal medyadan yaptığı itirafı çok konuşuldu.

    Becca isimli bir sosyal medya kullanıcısının TikTok'tan yaptığı itirafı uzun süre konuşuldu. Üniversite birinci sınıfta henüz 18 yaşındayken 22 yaşında bir sevgilisi olduğunu belirten Becca, erkek arkadaşı ve annesinin banyoya birlikte girip "aylık kese" yaptırırken içeri girdiğini ve karşılaştığı manzaraya şoke olduğunu dile getirince sosyal medyada gündem oldu.

    İlginizi Çekebilir

    Aldatılan damadın düğün günü intikam planı!

    Aldatılan damadın düğün günü intikam planı!

     Kendisi 77 kocası 19 yaşında! Olay hamilelik...

    Kendisi 77 kocası 19 yaşında! Olay hamilelik...

     Kocasıyla üçlü ilişki ilanı verdi! "Başvuranı görünce şaşkına döndük"

    Kocasıyla üçlü ilişki ilanı verdi! "Başvuranı görünce şaşkına döndük"

     Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

    Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

     Çıplak adam ağaçtan taksinin üzerine düştü

    Çıplak adam ağaçtan taksinin üzerine düştü

    youtube

    AİLESİNİN EVİNE ZİYARET GİTMİŞTİ

    Sevgilisinin ailesinin evine ziyaret ettiğinde şaşkına çeviren olayı gördüğünü belirten Becca, "Evlerine girdiğimde seslendim ve hiç kimse yok gibiydi. Yeniden 'Merhaba' diye bağırdım ve annesinin 'Üst katta banyodayız gel' dediğini duydum. Merdivenlerden yukarı çıktım ve banyoya girdiğimde şoke oldum. Çünkü 22 yaşındaki sevgilim çırılçıplak küvette oturuyordu ve annesi elinde bir fırçayla onun başında durup onu ovuyordu. Erkek arkadaşımın annesi tarafından yıkanmasını izlerken bu durum en az 30 dakika sürdü. Oturup onları izledim" dedi.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Becca'nın paylaşımını yorum yağmuruna tutarak durumu eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu hayatımın en kötü ilişkisi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hiçbir dünyada bu normal değil." yorumunu ekledi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Maaş hesaplamasında sistem değişiyor

    Maaş hesaplamasında sistem değişiyor

    Yüzde 45'te tamam! Merkez Bankası duyuracak

    Yüzde 45'te tamam! Merkez Bankası duyuracak

    Eşiyle cinsel hayatının istatistiğini çıkarttı! "Uyuyor gibi yapmak 35 kez..."

    Eşiyle cinsel hayatının istatistiğini çıkarttı! "Uyuyor gibi yapmak 35 kez..."

    Üç saldırgan genç kadına tecavüz etti! Bir de yolculuk ücretini istediler

    Üç saldırgan genç kadına tecavüz etti! Bir de yolculuk ücretini istediler

    Sevgilimi annesi banyo yaptırıyordu

    Sevgilimi annesi banyo yaptırıyordu

    11 yıl boyunca 23. kez ehliyet sınavına girdi! "2012'de bir başlıyor"

    11 yıl boyunca 23. kez ehliyet sınavına girdi! "2012'de bir başlıyor"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

    Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

    Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.