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Belçika'daki terör saldırısı sonrası her yerde aranıyordu! Bu sabah öldürüldü

17.10.2023 11:22 | Son Güncelleme:
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Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı vurularak yakalandı. Saldırgan hastanede öldü. İsveçli 2 kişinin öldüğü saldırı nedeniyle Belçika İsveç maçı yarıda kalmıştı. Öte yandan basına yansıyan bilgelere göre saldırgan olaydan sonra, bir video çekti. DAEŞ üyesi olduğunu itiraf etti.

Belçika'daki terör saldırısı sonrası her yerde aranıyordu! Bu sabah öldürüldü

İçişleri Bakanı Annelies Verlinden'in ulusal radyo kanallarından Radyo 1'de yaptığı açıklamaya göre, zanlı, sabah saatlerinde vurularak yakalandı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganın hastanede öldüğü açıklandı. Basında yer alan bilgilere göre, zanlı, Verboekhoven Meydanı civarında bir kafede görüldü ve kullandığı silahla yakalandı.

Saldırıdan sonra ilan edilen en yüksek seviyeli kod uyarınca tüm güvenlik güçlerinin teyakkuz hali sürerken, İsveçli diplomatlar başta olmak üzere potansiyel tehdit altındaki kişilere yönelik gözetim artırıldı.

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İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Dün akşam kent merkezinde EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımları arasındaki müsabakanın oynandığı stadyuma 5 kilometre mesafede bir kişi rastgele ateş açarak 2 İsveçliyi öldürmüştü.

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SALDIRGAN VİDEOYA KAYDETMİŞ

Basına yansıyan bilgelere göre saldırgan olaydan sonra, bir video çekti. DAEŞ üyesi olduğunu itiraf etti.

Saldırganın Tunus kökenliği olduğu ve 2019 yılında İtalya üzerinden Belçika'ya gelerek siyasi sığınma talebinde bulunduğu öğrenildi.

Belçika Federal Savcısı, olayın İsrail-Hamas arasındaki çatışmayla bağlantısının olmadığını aktardı.

Ancak İsveç'te Kur-an'ı Kerim'e yönelik eylemlerin saldırının nedeni olabileceği üzerinde duruluyor.


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Belçika terör saldırısı

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