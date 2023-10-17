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    4. Müzik festivalinden Hamas tarafından kaçırılan İsrailli kadın yardım istemişti! "Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti... Annesi kızıyla son konuşmasını anlattı

    Müzik festivalinden Hamas tarafından kaçırılan İsrailli kadın yardım istemişti! "Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti... Annesi kızıyla son konuşmasını anlattı

    17.10.2023 11:25 | Son Güncelleme:
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    Gazze Şeridi yakınlarındaki bir müzik festivaline düzenlenen saldırı sırasında Hamas tarafından kaçırılan İsrailli bir kadın, Pazartesi günü yayınlanan bir videoda yardım çağrısında bulundu. 21 yaşındaki Mia Schem, "Beni buradan çıkartın" diyerek tüm dünyaya seslendi. Görüntülerin ardından yardım isteyen anne Keren Schem kızıyla en son saldırıdan bir gün önce konuştuğunu dile getirdi.

    7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları, 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlattı. Hamas'ın 260 kişinin ölümüne neden olduğu Tribe of Nova Müzik Festivali'nden 21 yaşındaki İsrailli Mia Schem'in de kaybolduğu bildirilmişti. Telegram'da yayınlanan 60 saniyelik klipte Hamas tarafından kaçırılan 21 yaşındaki kadının yardım istediği görüntüler paylaşıldı.

    ÜÇ SAATLİK AMELİYAT GEÇİRDİ

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    Jerusalem Post'un İbranice çevirisine göre videoda Gazze'de üç saatlik bir ameliyat geçirdiğini söyleyen 21 yaşındaki Schem, "Benimle ilgileniyorlar, ilaç veriyorlar, her şey yolunda. Sadece beni bir an önce anne babamın, kardeşlerimin yanına getirmelerini istiyorum. Beni mümkün olan en kısa sürede buradan çıkartın lütfen" dedi.

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    Görüntüler Hamas'ın yayınladığı ilk rehine görüntüsü olarak tüm dünyanın ilgisini çekti. İsrail Savunma Kuvvetleri videoyu kınadı ve Schem'in geçen hafta Hamas tarafından kaçırıldığını doğruladı. Askeri örgüt, yetkililerinin ailesiyle sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

    "EN AZINDAN YAŞIYOR"

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    New York Times'ın meta verileri üzerinde yaptığı analize göre Schem'in bazı görüntüleri en az altı gün önce çekildi. Jerusalem Post'a göre Schem'in teyzesi İsrail medyasına ailenin rehine videosunu gördüğünü ve görüntülerdeki kişinin Mia Schem olduğunu doğruladığını dile getirdi. Teyze Galit İsrail basınına yaptığı açıklamada, "Bunca zaman sonra nihayet onu görebildik. İncinmiş ve korkmuş görünüyor ama en azından yaşıyor. Bu çok önemli bir adım ve kızımızın evde olmasını istiyoruz.Çok yakın arkadaşı Elya Toledano'yla birlikteydi ve onun hakkında başka bir şey duymadık. Onun iyi olduğunu bilmek istiyoruz." dedi.

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    BİR TÜRLÜ CEVAP ALAMADI

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    21 yaşındaki kızın annesi Keren Schem, kızıyla en son Hamas'ın İsrail'in güneyine yaptığı sürpriz saldırıdan bir gün önce konuştuğunu söyledi. Times'a konuşan Keren Schem, "Güneyde bir partiye gideceğini söylemek için beni aradı. Ona nerede olduğunu sordum, emin olmadığını söyledi. Ertesi gün baskını öğrendiğimde onu defalarca aradım ama cevap alamadım" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Filistin İsrail Hamas

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