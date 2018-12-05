HABER

Belçikalı profesörden uyarı: Köpek salyası insanlar için ölümcül olabilir

05.12.2018 10:07 | Son Güncelleme

Belçika'daki Namur Üniversitesi mikrobiyoloji uzmanlarından Prof. Dr. Guy Cornelis, köpek salyasının bazı insanlar için öldürücü olabileceğini söyledi.

Belçikalı profesörden uyarı: Köpek salyası insanlar için ölümcül olabilir

Cornelis, Het Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada, insan vücudundaki açık yaralarla köpeklerin asla temas etmemesi gerektiğini vurguladı.

Belçikalı profesöre göre, insanların "sadık dostu" olarak bilinen köpeklerdeki "kapnocytophaga canimorsus" adı verilen bakteri her yıl 24 bin insana bulaşıyor.

Genellikle köpek salyalarının insan vücudundaki açık yaralarla teması sonucu bulaşan bakteri, bazen ölümlere yol açabiliyor.

Cornelis'in verdiği bilgiye göre, bir süre önce Avusturya'da köpeğinin elindeki yarayı yalaması sonucu bakteri kapan bir erkek, kısa zamanda hayatını kaybetti.

Kanada'da da bacağındaki yaranın köpeği tarafından yalanması sonucu bir kadın komaya girdi ve bacağı kesildi.

'TUHAF BİR BAKTERİ'

Guy Cornelis, "kapnocytophaga canimorsus"un tuhaf bir bakteri olduğunu belirterek, köpekler için güvenli olduğuna işaret etti.

Cornelis, özellikle safra kesesi alınmış insanlarda daha ciddi sonuçlara yol açan bakteriye, bütün köpek ırklarında rastladığını vurguladı.

Belçikalı profesör, "Bazen insanlar ve köpekler arasındaki temasta hiçbir şey olmaz. Ama yine de her yıl 24 bin kişiye bu bakteri bulaşıyor. Her temas öldürücü değil elbette ama yine de dikkatli olunması gerek" diye konuştu.

Cornelis'e göre hastalığın belirtileri grip ile aynı. Genellikle yüksek ateş ve mide bulantısı ile ortaya çıkıyor.

Belçikalı uzman, bazen 1-2 gün süren kan testleri nedeniyle, hastalığa müdahalede geç kalınabildiğini söyledi.

PARTNER bu sağlık problemini pek ciddiye almıyor ama iş işten geçince tedavi edilemiyor bu sağlık problemini pek ciddiye almıyor ama iş işten geçince tedavi edilemiyor
Japonya Türkiye’deki nükleer santralden vazgeçiyor! Japonya Türkiye’deki nükleer santralden vazgeçiyor!
Avrupa’da esrarı tamamen serbest bırakan ilk ülke belli olduAvrupa’da esrarı tamamen serbest bırakan ilk ülke belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek Belçikalı Salya Guy Cornelis Ölümcül

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tıp tarihinde bir İlk! Ölü donörden nakledilen rahimle...

Tıp tarihinde bir İlk! Ölü donörden nakledilen rahimle...

Cep telefonları için sınırsız internet erişim hizmetine geçiliyor

Cep telefonları için sınırsız internet erişimi hizmetine geçiyor

Japonya Türkiye’deki nükleer santralden vazgeçiyor! İşte sebebi

Japonya Türkiye’deki nükleer santralden vazgeçiyor!

Avrupa’da esrarı tamamen serbest bırakan ilk ülke belli oldu

Avrupa’da esrarı tamamen serbest bırakan ilk ülke belli oldu

Tecavüzden hüküm giyenlerin sayısı 2 yılda 23 katına çıktı

Tecavüzden hüküm giyenlerin sayısı 2 yılda 23 katına çıktı

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Adamı canlı canlı böyle yedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.