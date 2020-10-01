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Belgeselleri aratmayan kareler! Burası Erzurum

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2020 17:37 | Son Güncelleme

Erzurum'da yol kenarındaki kayalıklarda gezen yaban keçileri ilgi odağı oldu. Olur ilçesinde karşılaşılan manzarayı görenler telefonuna sarılarak o anları ölümsüzleştirdi.

Erzurum - Olur karayolunda seyreden sürücüler yol kenarında gördükleri yaban keçilerini izlemek için araçlarını yol kenarına park edip keçileri fotoğraflamaya çalışıyor. Kayalıklar üzerinden adeta poz veren keçiler ise sürü halinde otlamayı sürdürdü. Yaklaşık 10 yaban keçisi renkli görüntüler oluştururken, vatandaşların meraklı bakışları arasında gözden kayboldu.

'GÖRSEL ŞÖLEN İZLİYORUZ'

Hakan Selçuk, yoldan geçerken gördüğü yaban keçilerini izlemek için aracını park ettiğini belirterek, “Muhteşem bir görsel şölen izliyoruz. Belgeselleri aratmayan görüntüleri canlı olarak izleyebilmek heyecan verici” diye konuştu.

İHA

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