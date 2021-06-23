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Belhanda için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

23.06.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yeniden Younes Belhanda sesleri yükselmeye başladı. Faslı yıldızın menajeri Galatasaray ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

Belhanda için resmi açıklama geldi! Galatasaray...

Galatasaray'da yeniden Younes Belhanda sesleri yükselmeye başladı. Geçtiğimiz sezon oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından zemin açıklamaları sebebiyle sözleşmesi tek taraflı feshedilen Belhanda'nın menajerinden son dakika transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

ZEMİN AÇIKLAMASI SONRASI GÖNDERİLDİ

Galatasaray'da Younes Belhanda defteri yeniden açılabilir. Faslı futbolcu geçtiğimiz sezon oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından Türk Telekom Stadyumu'nun zemini hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle sözleşmesi feshedilmişti.

NE DEMİŞTİ?

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Belhanda, "Saha zemini elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasaray'ız. Normal olarak, Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter ve Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya'da antrenman yapıyoruz ve Florya'daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil." ifadelerini kullanmıştı.

MONTPELLIER'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray'ın tek taraflı sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda, Olympiakos ve Montpellier'in gündemine gelmiş fakat transfer gerçekleşmemişti. Montpellier Başkanı Laurent Nicollin: "Belhanda ile Salı günü tekrar görüştük fakat şu anda gelinen süreçte maalesef mali sebeplerden dolayı imza atamıyoruz. Fırsatı olursa başka bir yere imza atabilir, kendisine teşekkür ederim." ifadelerini kullanarak Belhanda transferinin gerçekleşmeyeceğini duyurmuştu.

YENİDEN GALATASARAY İDDİASI

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Galatasaray'da yaşanan yönetim değişikliği ve Fatih Terim'in göreve yeniden başlaması sonrasında Younes Belhanda'nın yeniden Galatasaray'a geri döneceği iddia edildi.Sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra İstanbul dışına çıkmatan ve bireysel antrenmanlarına devam eden Faslı futbolcu Fatih Terim’in takımın başına geri dönmesini bekliyordu. Belhanda’nın Galatasaray’daki geleceği Fatih Terim’in kararına bağlı. Oyuncu eski maaşında indirim yapmaya ve iki sezonluk sözleşme imzalamaya hazır.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ajansspor'da yer alan habere göre Belhanda'nın menjeri Galatasaray'a açık kapı bıraktı. William D'Avila, Belhanda’nın geri dönüşüyle ilgili “Henüz değil. Her şey mümkün ama şu anda hiçbir şeyden emin değilim” ifadelerini kullandı.


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