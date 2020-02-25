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Bella Hadid bornozu çıkardı! Yatakta olay poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 09:21 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid bakıma girdi. Hadid bakım sonrası çektiği selfie ile hayranlarından beğeni topladı.

Bella Hadid bornozu çıkardı! Yatakta olay poz

Son yılların en popüler modellerinden biri olan Bella Hadid sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest etti. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen dünya çapında bir şöhrete ulaşan ve son derece önemli moda etkinliklerinde podyuma çıkan Bella Hadid, bir etkinlik için gittiği Paris’te kendisine vakit ayırdı ve bir güzellik ve bakım merkezine giderek burada kendisini şımarttı.

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Sosyal medya hesabından da üzerinde bornozuyla çektiği son derece seksi bir selfiesini 28 milyonu aşkın takipçisiyle paylaşan Hadid, çok sayıda beğeni aldı.

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Moda dünyasının ışıltılı dünyasının içinde defileden defileye koşarken mental olarak zor dönemlerden geçtiğini itiraf eden Hadid, “Uzun süre bunlarla ilgili konuşmak istemiyordum. Son birkaç yılda çok şey yaşadım. Böyle mükemmel bir hayat yaşamama rağmen çoğu zaman depresif hissediyordum ve bu çok mantıksız geliyordu” demişti.

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